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İstanbul'daki fabrika söndürülemiyor! Çalışmaların 4. gününde binadan hala dumanlar yükseliyor

Güncel Haberler

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi 65 saattir devam ediyor. Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken, tehlike oluşturan kısımların iş makineleriyle yıkım çalışmaları da tamamlandı. Binanın bazı katlarından hala dumanlar yükseliyor.

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale 4. gününde de devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına ilçe belediyelerine ait tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

İstanbul'daki fabrika söndürülemiyor! Çalışmaların 4. gününde binadan hala dumanlar yükseliyor

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın ön kısmında çökmeler yaşanırken tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

İstanbul'daki fabrika söndürülemiyor! Çalışmaların 4. gününde binadan hala dumanlar yükseliyor

10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların buraya girişlerine izin verilmiyor. Binanın üst katlarında başlayan ve tamamına sirayet eden yangını söndürme çalışmalarında 65 saate girildi.

İstanbul'daki fabrika söndürülemiyor! Çalışmaların 4. gününde binadan hala dumanlar yükseliyor

Binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları tamamlandı. Moloz yığınlarının binanın ön tarafında büyük yer kapladığı görüldü. Binanın bazı katlarından ise hala dumanlar yükseliyor.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Başakşehir İkitelli İtfaiye Güncel Haberler

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