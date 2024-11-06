AK Parti İl Binasına satırla saldırdı, 'Rüyamda gördüğüm kişi onlara bir mesaj iletmemi istedi' dedi

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığı binasına satırla saldıran ve gözaltına alınan Bilen Balta, isimli şahıs savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Bilen B., ifadesinin ardından mahkeme tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

ELİNDEKİ SATIRLA CAMLARI KIRDI

Olay, dün sabah saatlerinde, Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı'nda meydana geldi. Elinde satırla gelen Bilen Balta, önce zili çaldı. Bir süre kapı önünde bekleyen şüpheli, daha sonra elindeki satırla kapının camlarını kırdı. Kapının açılmasıyla binaya giren Balta, bağırıp, hakaretlerde bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen güvenlik güçleri, şüpheliyi ikna edip, gözaltına aldı. Saldırgan, polis tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, olayı kınayarak bu tür saldırıların kendilerini yıldıramayacağını söyledi.

"RÜYAMDA YÜZÜ GÖRÜNMEYEN BEYAZ KIYAFETLİ BİR VARLIK GÖRDÜM"

Emniyetteki ifadesinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilen Bilen Balta, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Emniyet ve savcılıktaki ifadesinin doğru olduğunu belirten Balta, saldırıyı rüyasında gördüğü ve mesajı iletmek için yaptığını ileri sürdü. Olayı günü saat 07.00 sıralarında uyandığını, gece gördüğü rüyasının etkisi altında kaldığını ileri süren Balta, "Rüyamda yüzü görünmeyen beyaz kıyafetli bir varlık gördüm. Bana elime baltayı alıp, insanları birbirine düşüren ve yanlışlar yapan kişilerden hesap sormamı ve onlara bir mesaj iletmemi istedi. Ben de sabah bu rüyayı hatırlayarak uyandım. Evden satırla çıktım. Karşıma çıkanlara veya tanıdıklara AK Parti il binasının yerini sordum. Elimde baltayı görenler tedirgin oldu ve söylemek istemediler. AK Parti il binasını bulamayınca aklıma belediye binasına gitmek geldi. Belediye Başkanına ve oradaki yetkililere de sormak istediğim sorular ve kızgın olduğum söylemek istediğim şeyler vardı. Bunun üzerine bir anda belediye binasına yöneldim. Belediye binasına girerken beni kimse durdurmadı, zaten korktular. Belediye başkanının odasının nerede olduğunu sorarken o esnada belediye başkanı yanında iki kişi ile aşağı iniyordu. Kendisine selam verdim, o da selamımı aldı ve başkana 'Hayırdır bu kayyum meselesi, Filistin meselesi, Kürt meselesi nedir, ipleriniz başkasının elinde mi, AK Parti ile iş birliği içerisinde misin? gibi sorular sordum, ancak belediye başkanı da tedirgin oldu, korkusundan bana herhangi bir cevap vermedi. 'İşim var' dedi ve çıkıp gitti" diye konuştu.

"ELİMDEKİ SATIRI POLİSLERE VERDİM"

Belediye Başkanına da AK Parti il binasının nerede olduğunu sorduğunu ancak başkanın 'Bilmiyorum', diyerek belediyeden çıkıp gittiğini belirten Balta şunları söyledi:

"Başkan gidince ben de çıktım. Rus Pazarında esnaf bir arkadaşın dükkanına gidip AK Parti il binasının yerini sordum. O da bana kısaca vali yolunun girişinde oyduğunu söyledi. Ancak elimde satırı görünce o da korktu ve bana 'Saçmalama, başına iş alacaksın, yapma' dedi. Ben oradan çıkınca AK Parti il binasına doğru gittim. Binanın arka tarafındaki girişine beni yönlendirdiler. Arka tarafından giremeyince kapının camını kırdım ve kapıyı açtım. İçeriye doğru birinci kata kadar gittim. Zaten o arada gürültü üzerine polisler de arkamdan geldiler. Elimdeki satırı bırakmamı istediler ben de bırakmadım, beni uyarmak için silahlarını gösterdiler, ben de kendilerine bırakmayacağımı, bana yaklaşmamalarını söyledim. Orada polislere isterseniz beni vurun ya da verin ben kendimi vurayım şeklinde sözler söyledim. Sonra bir iki polis gel seninle konuşalım diyerek yanıma geldiler, o sırada babam da oradaydı, ben de bunun üzerine 'peki' diyerek elimdeki satırı polislere verdim ve oradan hep birlikte çıktık. Ben bu arada tüm bunlar yaşanırken hiç kimseyi yaralamadım, kimseye de zarar vermedim. Parti binasına arka taraftan kapıyı kırıp girmeye çalışırken bu arada o öfke ile emniyetteki ifademde de belirttiğim gibi Cumhurbaşkanına hakaret ettim. Olaylar bu şekilde gerçekleşti, benim ekleyecek başkaca hususum yok."

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Mahkeme, 'kişilerin huzurunu bozma', 'tehdit', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' gibi 3 ayrı suç dosyası bulunan Bilen Balta'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Öte yandan olayla ilgili olarak güvenlik kamera görüntülerini toplayan polis, saldırganın ifadesinde belirttiği belediyedeki görüntüleri almaya gittiğinde görüntülerin olmadığını gördü. Polis, Balta'nın belediyeye girdiği başka kameralar tarafından tespit edildiği için kayıt cihazına el koydu.