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İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, "Saldırıda maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tesislerde şiddetli çatışmalar yaşandı.

"4 ŞEHİDİMİZ, 14 YARALIMIZ VAR"

Saldırıyla ilgili son durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 4 şehidimiz, 14 yaralımız var.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Lütfen resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

BAKAN YERLİKAYA SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGEDE

Saldırının gerçekleştiği bölgede son durumu aktaran Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Değerli basın mensupları, Ankara Kazan ilçemizde yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebeği TUSAŞ'a 15.26'da terör saldırısı olmuştur. Bu saldırı duyulur duyulmaz, haber alır almaz süratle jandarma ve emniyet birimlerimiz, özel harekatımız buraya geldi. Biri kadın biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Malesef 4 şehidimiz bulunmakta. 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır. Evvelemirde şunu söylemek istiyorum, şehitlerimizin mekanı cennet olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

"TERÖRÜ LANETLİYORUZ"

Terörü lanetliyoruz değerli arkadaşlar. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz bunlarla ilgili, hangi terör örgütüyle ilgili olduğuyla ilgili sizlerle, aziz milletimizle paylaşacağız. Medarı iftiharımız TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

"MİLLETİMİZİN İRADESİNİN GÜCÜ HER ZAMAN GALİP GELECEKTİR"

İlk anından itibaren sayın Cumhurbaşkanımıza burada yapılan operasyon ve etkisiz hale getirinceye kadar olan süreçleri bilgi arz ettik. Hep birlikte çok büyük üzüntü duyuyoruz. Milli birlik, beraberlik, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa terör örgütü, organize suç örgütü, şehir eşkıyası olsun hiç durmadan azimle bunların nefeslerini kesmekte kararlıyız. Milletimizin iradesinin gücü her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var

İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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