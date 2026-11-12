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İçişleri Bakanı Çiftçi, 805 firarinin yılbaşından bu yana getirildiğini açıkladı

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İçişleri Bakanı Çiftçi, 805 firarinin yılbaşından bu yana getirildiğini açıkladı Haber Videosunu İzle
İçişleri Bakanı Çiftçi, 805 firarinin yılbaşından bu yana getirildiğini açıkladı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'daki Konya İl Tanıtım Günleri'nde yılbaşından bu yana 45 ülkeden 189'u çete elebaşı veya üyesi olmak üzere 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bugün Yunanistan'dan getirilen kırmızı bülten firarisi adalete teslim edildi.

İstanbul'da düzenlenen 'Konya İl Tanıtım Günleri'nde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Suç ve suçluyla kararlı bir şekilde mücadelemizi devam ettiriyoruz. Yılbaşından bugüne kadar 45 ülkeden 189'u çete elebaşı veya üyesi olmak üzere 805 firariyi bugün itibarıyla ülkemize getirmiş durumdayız. Kırmızı bültenle ülkemizde aranan ve Yunanistan'a kaçmış olan bir yeni nesil suç örgütü liderini bugün Yunanistan'dan getirdik ve adalete teslim ettik. Bu yıl içerisinde toplamda 669 organize suç örgütüne bin 951 operasyon yaptık. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bunların faaliyet alanlarını daraltmaya, kökünü kesmeye sizlerin de desteğiyle elimizden geldiği kadar çabalayacağız, gayret edeceğiz. Milletimizin huzuruna, canına ve malına kastedenler bilsin ki dünyanın hiçbir köşesi kendileri için güvenli bir sığınak değildir. Türkiye'nin huzuruna uzanan hiçbir el, devletimizin erişemeyeceği kadar uzakta değildir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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