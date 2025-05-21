İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık içeren dilekçe sunduğu ortaya çıkmıştı.
19 Mart tarihinde İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'mali suçlar' gerekçesi ile tutuklanan isimlerden İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız, geçtiğimiz hafta etkin pişmanlıktan bir ifade vermiş, ifadesinin ardından yeniden tutuklu bulunduğu cezaevine gönderilmişti.
İKİNCİ DEFA ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERDİ
İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız, ikinci defa etkin pişmanlık ifadesi verdi. Yıldız'a ifadesinin ardından adli kontrol ile tahliye kararı verildi. Yıldız ev hapsi şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.
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