İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlık içeren dilekçe sunduğu ortaya çıkmıştı.

19 Mart tarihinde İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'mali suçlar' gerekçesi ile tutuklanan isimlerden İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız, geçtiğimiz hafta etkin pişmanlıktan bir ifade vermiş, ifadesinin ardından yeniden tutuklu bulunduğu cezaevine gönderilmişti.

İKİNCİ DEFA ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERDİ

İmamoğlu'nun danışmanı Ertan Yıldız, ikinci defa etkin pişmanlık ifadesi verdi. Yıldız'a ifadesinin ardından adli kontrol ile tahliye kararı verildi. Yıldız ev hapsi şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Güncel
ABD'li şirket Diyarbakır'da 6 milyar varil petrol rezervi olduğunu tahmin ediyor

Milyarlarca varillik petrol rezervi umudu
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCHP Savar:

gerekli bilgiler alındı serbest kaldı bu kadar basit herkes itirafçı olsun imaro için kendinizi yakmayın

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Duymak istediklerini zoyletip serbest biraktilar

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Bir şey bulamayınca serbest bıraktılar tabi... Klasik akp...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağını yakmaya çalışan şüpheli yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı

Bayrağımıza el uzatan hain yakalandı! Bakın üstünden ne kimliği çıktı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu

Dayanılmaz öksürükle uyanan adam aynaya bakınca şok oldu
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor

Altay Bayındır tarihe geçiyor
Bodrum otel ve plaj fiyatları cep yakıyor

Tatilcilerin cebi yanacak! Bodrum'da plaj fiyatı akılalmaz boyutta
Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim

Banka müdürünün sır ölümü! Hakkındaki iddialar vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.