Haberler

İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı
Güncelleme:
+88 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Şampiyonluğa inancını vurgulayan deneyimli hoca, "Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.
  • Kartal, sezon sonunda Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.
  • Kartal, taraftarlardan ümitsizliğe kapılmamalarını ve oyunculara destek vermelerini istedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon sonunda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

İSMAİL KARTAL'DAN MESAJ

İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecekleri maç öncesi sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.

''BÜTÜN TARAFTARLARIMIZA SESLENİYORUM''

Daha sezonun başında olduklarını belirten Kartal, "Önümüzde çok uzun bir yol var. Biz büyük Fenerbahçe camiası olarak hazırız. Oyuncularımızla her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlikteyiz, iletişimimiz gayet iyi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Ümitsizliğe kapılmasınlar." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, şampiyonluk için çok çalıştıklarını aktararak "Çalışmalarımızın karşılığında ne kadar iyi durumda olduğumuzu, her geçen gün iyiye gittiğimizi görüyoruz. Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini bekliyoruz. Daha yolun başındayız. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." diye konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Trabzonspor gol attıkça Berat Albayrak ve ailesi coştu

Trabzonspor gol attıkça coştular! Görüntüdeki isimleri tanımayan yok
Uğurcan Çakır sahaya çıktı, Trabzon'da olanlar oldu! Çalan şarkı büyük ses getirir

Uğurcan Çakır sahaya çıktı, Trabzon'da olanlar oldu
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı

Devre arasında gördükleri karşısında şok oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

hep ayni avuntu yazik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdursun özdemir:

Galatasaray maç kaybetti ya adam hemen aslan kesildi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı

Kayınpeder vahşeti! Oğlunu öldürdü, gelinini ve torununu ise...

Sivas merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! Şüphelilerin hesaplarında 850 milyon TL hareket

7 ilde eş zamanlı baskın! Hesaplarındaki rakam dudak uçuklattı
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı

Tera ve Pusula yöneticilerine operasyon: 5 kişi gözaltında
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu

İçimizdeki hainler! Kimlikleri tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz

"Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz"
Alanyaspor Çorum'dan 3 puanla döndü

Herkesin favori gördüğü Çorum'a sürprizi yaşattılar
İki DNA testi de babalığı doğruladı ama oğlu 9 yıldır kimliksiz! Ne okula ne hastaneye gidebiliyor

9 yıllık kimlik çilesi! İki DNA testi de mahkemeye yetmedi
Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı

Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi