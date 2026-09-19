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Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt

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Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt
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Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk'a istifa çağrıları yapılmıştı. Maç sonunda soyunma odası koridorlarında ilerleyen Okan Buruk'un kendisine sorulan ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya ''Ne istifası. Sadece bir maç kaybettik, lideriz'' yanıtını verdiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanından 4-0’lık ağır bir mağlubiyetle dönen Galatasaray'da gözler Okan Buruk'a çevrildi. 

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Farklı yenilginin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Okan Buruk’u hedef alarak binlerce kez istifa çağrılarında bulundu.

OKAN BURUK'TAN YANIT 

Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında yaşananlar ise gündeme damga vurdu. Bitiş düdüğü sonrası koridorda ilerlediği sırada kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna tepki gösteren tecrübeli teknik adamın tepki gösterdiği ve "Ne istifası. Sadece bir maç kaybettik, lideriz" yanıtını verdiği belirtildi. 

MAÇ SONUNDA AÇIKLAMA YAPAMAYACAK

Deneyimli teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart görmesi nedeniyle Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunamayacak. 

Cemre Yıldız
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıhakan ahmet:

Allah bunu başımızdan alsın artık yeter ya

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Haber YorumlarıAydın GÜNDÜZ:

Saçmalamayın ne istifası daha Barcelona maçı var.

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Git artık, osimhen olmayınca hiçsin.

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Haber YorumlarıAdsız Murat:

Bebek otel'den fırsat bulursa Kemerburgaz'da istifa eder. Fazla konuşmayalım birileri zaten bu akşam konuştu, lafı gediğine koydu.

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Haber YorumlarıY T:

bu çapsız orada kalmamalı

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