Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanından 4-0’lık ağır bir mağlubiyetle dönen Galatasaray'da gözler Okan Buruk'a çevrildi.

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Farklı yenilginin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Okan Buruk’u hedef alarak binlerce kez istifa çağrılarında bulundu.

OKAN BURUK'TAN YANIT

Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında yaşananlar ise gündeme damga vurdu. Bitiş düdüğü sonrası koridorda ilerlediği sırada kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna tepki gösteren tecrübeli teknik adamın tepki gösterdiği ve "Ne istifası. Sadece bir maç kaybettik, lideriz" yanıtını verdiği belirtildi.

MAÇ SONUNDA AÇIKLAMA YAPAMAYACAK

Deneyimli teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart görmesi nedeniyle Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunamayacak.