Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıt

Maç biter bitmez Okan Buruk'tan istifa sorusuna olay yanıtGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk'a istifa çağrıları yapılmıştı. Maç sonunda soyunma odası koridorlarında ilerleyen Okan Buruk'un kendisine sorulan ''İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soruya ''Ne istifası. Sadece bir maç kaybettik, lideriz'' yanıtını verdiği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanından 4-0’lık ağır bir mağlubiyetle dönen Galatasaray'da gözler Okan Buruk'a çevrildi.
TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Farklı yenilginin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Okan Buruk’u hedef alarak binlerce kez istifa çağrılarında bulundu.
OKAN BURUK'TAN YANIT
Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında yaşananlar ise gündeme damga vurdu. Bitiş düdüğü sonrası koridorda ilerlediği sırada kendisine yöneltilen "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna tepki gösteren tecrübeli teknik adamın tepki gösterdiği ve "Ne istifası. Sadece bir maç kaybettik, lideriz" yanıtını verdiği belirtildi.
MAÇ SONUNDA AÇIKLAMA YAPAMAYACAK
Deneyimli teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart görmesi nedeniyle Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunamayacak.