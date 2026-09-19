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Galatasaray'ın iki yıldızı taraftarın gazabından kurtulamadı

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Galatasaray'ın iki yıldızı taraftarın gazabından kurtulamadı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Galatasaraylı taraftarlar maç sonunda savunma ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'yı formsuz performansları nedeniyle ağır şekilde eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, sahadan 4-0’lık ağır bir mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. 

DAVINSON VE ABDÜLKERİM'E TEPKİ

Farklı yenilginin ardından sarı-kırmızılı camiada eleştirilerin hedefinde savunma hattı yer aldı. Karşılaşma boyunca sergiledikleri formsuz görüntü ve yenilen gollerdeki hatalarıyla dikkat çeken stoper ikilisi Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı, taraftarların tepkisini topladı. 

AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİRİLDİLER

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte adeta eleştiri yağmuruna tutulan tecrübeli savunmacılar, defanstaki aksaklıklar ve uyumsuz performansları nedeniyle ağır şekilde hedef alındı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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