Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Melis İşiten ve Sefo'dan ilk açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Melis İşiten ve Sefo, yaşadıkları sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis İşiten, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun gibi çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı.

Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu tutuklama talebiyle, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süresi uzatıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakırköy Adliyesi'nde savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Hakimlik, Muhammet Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

MELİS İŞİTEN YAŞADIKLARINI ANLATTI: KENDİME DAİR EN UFAK ŞÜPHEM YOK

Serbest bırakılan Melis İşiten, açıklamasında gözaltına alınma sürecini ve sonrasında yaşananları kendi ifadeleriyle anlattı. İşiten, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhabalar, hepimizin uzun süredir bildiği bir operasyon kapsamında dün sabah erken saatlerde kızımla baş başa yaşadığım evimden alındım. Kolluk kuvvetlerimize telefonumu ve tüm şifrelerimi direkt olarak verdim. İfadem alındıktan sonra, adli tıp kurumunda istenen testleri vererek mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldım. Çıkacak sonuçlarla ilgili kendime dair en ufak bir şüphem yoktur. Bütün gün nezaketiyle görevlerini yapan jandarma ekiplerine teşekkür ederim. Akşam saatlerinde kızımın yanına evime döndüm. Gün boyunca ailemizin yanında olan, avukatlar vasıtasıyla bana ulaşmaya çalışan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Sevgilerimle."

SEFO: EVİMDE HERHANGİ BİR SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Sefo lakaplı rapçi Seyfullah Sağır da soruşturma kapsamında evinde arama yapıldığını belirterek sürece ilişkin açıklama yaptı. Sağır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, yürütülen soruşturma kapsamında evimde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı arama yapıldı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Sonrasında gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu'na gittim ve işlemlerimin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldım. Bu süreçte görevini yerine getiren tüm devlet görevlilerinin bizlere karşı iyi niyetli yaklaşımını da özellikle belirtmek isterim. Süreç boyunca bize gösterdikleri anlayış ve hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanımını ve özendirilmesini tasvip etmedim. Böyle bir konuda önce ailemin, sonra beni seven, yıllardır şarkılarımı dinleyen ve bana inanan sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım."

"KENDİ İSTEĞİMLE BAĞIMSIZ LABORATUVARDA DA TEST VERDİM"

Sefo, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ayrıca kendi isteğiyle bağımsız bir laboratuvarda da test yaptırdığını söyledi. Rapçi, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Adli Tıp Kurumu'na ve yürütülen sürece saygım sonsuz. Bugün çok kalabalık olduğumuz için herhangi bir soru işaretine yer bırakmamak adına kendi isteğimle bağımsız bir laboratuvarda da ayrıca test verdim. Başta Adli Tıp Kurumu'nun sonuçları olmak üzere, diğer test sonuçlarım da elime ulaştığında şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu süreçte ailemin ve sizlerin desteğini hissetmek benim için gerçekten çok kıymetli. Arayan, soran, mesaj atan ve yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Umarım en kısa zamanda yine sadece müziği, şarkıları ve güzel şeyleri konuşuruz. Sizi seviyorum."

Kaynak: Haberler.com