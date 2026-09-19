Salah, Uğurcan Çakır'ı 85 metre deparla avladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederken, Mısırlı yıldız Muhammed Salah gösterdiği muazzam performansla maça damgasını vurdu.

SALAH 3 GOLLE PARMAK ISIRTTI

Galatasaray ağlarını 3 kez sarsarak hat-trick yapan tecrübeli hücum oyuncusu, attığı ilk goldeki inanılmaz pozisyonuyla parmak ısırttı.

85 METRELİK GOL GETİREN DEPAR

beIN Sports'ta açıklanan verilere göre; Mısırlı yıldızın, rakip kaleye gitmeden önce tam 85 metrelik muazzam bir depar attığı ve akabinde yaptığı şık, isabetli vuruşla fileleri havalandırdığı açıklandı. Sahada adeta fırtına gibi esen Salah'ın bu akılalmaz golü ve 3 gollü şovu, bordo-mavili taraftarlara unutulmaz bir galibiyet gecesi yaşattı.