Bağcılar'da sanal medya tartışması bıçaklı kavgayla bitti, 2 yaralı, 1 kişi tutuklandı

Bağcılar'da sanal medya tartışması bıçaklı kavgayla bitti, 2 yaralı, 1 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde 18 Eylül Cuma günü sanal medyadaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; olayda 2 kişi yaralandı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi sürerken, mahkeme 3 şüpheli hakkında adli kontrol uyguladı.
BAĞCILAR'da sanal medya üzerinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Olay, 18 Eylül Cuma günü Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede bıçakla yaralama gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçerek kısa sürede olay yerine ulaştı.
Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde, olayda M.E.D. (18) ve B.D.'nin (17) bıçaklanarak yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.E.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, B.D.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
TARTIŞMA SANAL MEDYADA BAŞLADI
Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olaya ilişkin yürüttüğü detaylı incelemelerde; olayın herhangi bir çete yapılanması veya uyuşturucu madde alışverişiyle ilgisinin bulunmadığı tespit edildi. Kavgaya karışan E.B.S. (15) isimli şüphelinin, daha önce sanal medya üzerinden karşı gruptaki kişilerle tartıştığı, olay günü karşılaşan taraflar arasında çıkan arbedede E.B.S.'nin bıçak kullanarak yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlendi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B.S. (15), Y.E.B. (14), A.K. (19) ve M.A.A. (16) isimli şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.E.B., M.A.A. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren E.B.S. (15) tutuklanarak cezaevine gönderildi.