Haberler

Bağcılar'da sanal medya tartışması bıçaklı kavgayla bitti, 2 yaralı, 1 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağcılar'da sanal medya tartışması bıçaklı kavgayla bitti, 2 yaralı, 1 kişi tutuklandı
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde 18 Eylül Cuma günü sanal medyadaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; olayda 2 kişi yaralandı, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi sürerken, mahkeme 3 şüpheli hakkında adli kontrol uyguladı.

BAĞCILAR'da sanal medya üzerinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 18 Eylül Cuma günü Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede bıçakla yaralama gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçerek kısa sürede olay yerine ulaştı.

Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde, olayda M.E.D. (18) ve B.D.'nin (17) bıçaklanarak yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.E.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, B.D.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

TARTIŞMA SANAL MEDYADA BAŞLADI

Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olaya ilişkin yürüttüğü detaylı incelemelerde; olayın herhangi bir çete yapılanması veya uyuşturucu madde alışverişiyle ilgisinin bulunmadığı tespit edildi. Kavgaya karışan E.B.S. (15) isimli şüphelinin, daha önce sanal medya üzerinden karşı gruptaki kişilerle tartıştığı, olay günü karşılaşan taraflar arasında çıkan arbedede E.B.S.'nin bıçak kullanarak yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B.S. (15), Y.E.B. (14), A.K. (19) ve M.A.A. (16) isimli şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.E.B., M.A.A. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren E.B.S. (15) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kıbrıs gazisi Süryani papaz Habib Önder, kolundaki 2 şarapnel parçasıyla Mor Gabriel'de ayin yönetti

Ayini yöneten papaz meğer Kıbrıs gazisiymiş! Kolunda 2 şarapnel
Okan Buruk'a büyük şok! Maç 3-0 olunca Galatasaray taraftarı çıldırdı

Devre arasında gördükleri karşısında şok oldu
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor

90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kura töreninde korumaları aşan yaşlı amcanın Bakan Kurum’la gülümseten anları

Kimse engel olamadı! Salona koşup Bakan Kurum'un yanına oturdu
İki DNA testi de babalığı doğruladı ama oğlu 9 yıldır kimliksiz! Ne okula ne hastaneye gidebiliyor

9 yıllık kimlik çilesi! İki DNA testi de mahkemeye yetmedi
İzmir'de spor salonunun duşunda gizli kamera iddiası! İşletmeci rakipleri işaret etti

Bir gizli kamera vakası daha! Bu kez spor salonunun duşunda

HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı Uçuk'un ifadesi ortaya çıktı

HSK'nın açığa aldığı savcıdan itiraf: Anlık sinirle gönderdim
Bursaspor liderlik maçında golcüsü Iheanacho ile güldü

Bu adamı kim durduracak? Takımını tek başına liderliğe taşıdı
OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

OHAL ilan edilmişti! Tarihi derbide inanılmaz son

Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız

Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi toparlayacağız...