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Önce yalanladı sonra ilan etti: Seray Kaya'dan yasak aşk yanıtı

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Önce yalanladı sonra ilan etti: Seray Kaya'dan yasak aşk yanıtı
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Magazin gündeminde haftalardır konuşulan Sahra Işık, İdris Aybirdi ve Seray Kaya üçgeninde yeni bir gelişme yaşandı. Eski eşinin kendisini Seray Kaya ile aldattığını öne süren Sahra Işık’ın ardından Kaya, Aybirdi ile birlikteliğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Kaya, ilişkinin boşanmanın ardından başladığını savunarak hakkındaki iddialara karşı hukuki süreç başlattığını açıkladı.

  • Seray Kaya, Instagram hesabından İdris Aybirdi ile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak birlikteliklerini duyurdu.
  • Seray Kaya, İdris Aybirdi ile ilişkisinin her iki tarafın da boşanmasının ardından başladığını ve 'üçlü masa' iddialarının yalan olduğunu belirtti.
  • Seray Kaya, şahsını hedef alan hakaret ve iftira niteliğindeki paylaşımlar için hukuki süreç başlattı.

Magazin dünyası; Survivor ile tanınan Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ve ünlü oyuncu Seray Kaya arasındaki aldatma iddialarıyla çalkalanmaya devam ediyor. Sahra Işık'ın, eski eşinin kendisini Seray Kaya ile aldattığını öne sürüp iddialı mesajları ortaya dökmesinin ardından olayda ezber bozan bir gelişme yaşandı.

ÖNCE YALANLADI SONRA AŞKINI İLAN ETTİ 

Ayrılık sonrası Sahra Işık’ın, İdris Aybirdi'nin kendisini aradığı anları ve mesajları sosyal medyada yayınlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialar ilk çıktığında "Sahra Hanımla düğünde tanışmıştık, ondan sonra hayatımda hiç görmedim. Aynı masalarda oturmadık" diyerek aldatma haberlerini kesin bir dille reddeden Seray Kaya, Instagram hesabından Aybirdi ile fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak birlikteliklerini resmen duyurdu.

 "İLİŞKİYİ İNKAR ETMEDİM, BOŞANMA SONRASI BAŞLADI"

Paylaştığı ilk aşk fotoğrafının ardından uzun bir açıklama yayınlayan Seray Kaya, karalama kampanyalarına karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu. Aşkın evlilik sürecinde başlamadığını ve 'üçlü masa' iddialarının yalan olduğunu vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İdris Aybirdi ile ilişkim, her iki tarafın da boşanmasının ardından başlamıştır. Bunun aksini ima eden veya farklı bir hikaye üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edildiği gibi 'üçümüzün' bir araya geldiği, aynı masada oturduğu bir dönem hiç olmadı. Yıllar önce bir düğünde kısa süreli bir karşılaşma ve nezaket takibi dışında bağımız olmamıştır."

"SESSİZLİĞİM ÇOCUK İÇİNDİ"

Birlikteliğini hiç gizlemediğini ancak bir çocuğun etkilenmemesi adına bugüne kadar sustuğunu belirtilen Seray Kaya, şahsını hedef alan hakaretler karşısında yargıya başvurduğunu belirtti:

"Bir ilişkim olduğunu inkar etmedim. Konu gündeme geldikçe sessiz kalmamın tek nedeni, iki kişi arasındaki meselelerin yanı sıra masum bir çocuğun bu süreçten etkilenme ihtimaliydi. Ancak geldiğimiz noktada şahsımı hedef alan, hakaret ve iftira niteliğindeki her türlü paylaşım için hukuki süreci başlattığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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