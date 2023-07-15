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İBB'nin "15 Temmuz" mesajı tepki çekti! Herkes aynı noktaya takılıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara gönderdiği 15 Temmuz konulu SMS'te, "15 Temmuz, FETÖ ve darbe girişimi" kelimelerinin geçmemesi tepki çekti. Mesajda sadece "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Bugün art arda 15 Temmuz'la ilgili açıklama ve paylaşımlar gelirken İBB'nin vatandaşlara gönderdiği SMS ise tepki çekti. Vatandaşlar mesajda FETÖ, 15 Temmuz ve darbe girişimi kelimelerinin geçmemesine dikkat çekti.

VATANDAŞLARA SMS GÖNDERDİLER

İBB'nin gönderdiği mesajda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzası ile gelen SMS'te, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İşte o mesaj:

İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti

YORUM YAĞDI

Ancak mesaj içerisinde 15 Temmuz yazılmaması, FETÖ ve darbe girişiminden bahsedilmemesi vatandaşların dikkatini çekti. Konuyla ilgili birçok kullanıcı, sosyal medyadan eleştirilerde bulundu.

O yorumlardan bazıları:

İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti

İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti

İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti

İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti

İBB'nin 15 Temmuz mesajı tepki çekti

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Vatan Aşığı:

Allah fırsat vermesin, seçimi alsalardı fetöcüleri serbest bırakacaklardı diye bir vaatleri vardı unuttunuz mu ? He işte, bundan dolayı onların adını zikretmek komik olurdu.

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