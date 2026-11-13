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Yunanistan'da yakalanan organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal İzmir'de tutuklandı

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Yunanistan'da yakalanarak İzmir'e getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Sayal hakkındaki İzmir'deki adli süreç, nöbetçi mahkemenin tutuklama kararıyla sonuçlandı.

TUTUKLANDI

Yunanistan'da yakalandıktan sonra İzmir'e getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tarafından tutuklandı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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