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Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor

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Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
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Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında 19 Ekim'de tutuklanan Ömer Sarıgül'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Babası ve kardeşi Emir Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını savunan Ömer Sarıgül, soruşturma dosyasındaki milyonlarca euroluk işlemlerden haberdar olmadığını söyledi. Kardeşi Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır konuşmadığını belirten Ömer Sarıgül'ün, "Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği kulağıma gelen bilgilerdir" sözleri dikkat çekti.

  • Kara para aklama soruşturması kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Ömer Sarıgül, savcılık ifadesinde babası Mustafa Sarıgül ve kardeşi Emir Sarıgül ile ticari ilişkisi olmadığını söyledi.
  • Ömer Sarıgül, Emir Sarıgül ile 7-8 yıldır konuşmadığını ve kardeşinin ne iş yaptığını bilmediğini belirterek, kardeşi hakkında 'çok yalan söylediği' yönünde duyumlar aldığını söyledi.
  • Ömer Sarıgül, 80 milyon euroluk sözleşme, 100 milyon euroluk havale ve tekne devriyle ilgili bilgisi olmadığını, annesinin de konularla ilgisi bulunmadığını ifade etti.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan Ömer Sarıgül'ün savcılıkta verdiği ifadeye ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

İş insanı Sinan Çampınar ile babası aracılığıyla tanıştığını anlatan Ömer Sarıgül, Almanya'da yaşayan Çampınar ile daha sonra neredeyse hiç görüşmediğini belirtti. Tanışmalarından yaklaşık iki ay sonra Çampınar'ın kendisini arayarak kardeşi Diyar Çampınar ile tanışmasını istediğini söyleyen Sarıgül, Kabataş'ta kendisine ait LuLu isimli kafede bir araya geldiklerini ifade etti. 

Diyar Çampınar'ın kafenin konseptini beğendiğini ve benzer bir işletmeyi Almanya'nın Münih kentinde açmayı teklif ettiğini anlatan Sarıgül, bu amaçla Almanya'ya gittiğini söyledi. Birlikte şirket kurmak için noterde ön sözleşme imzaladıklarını ancak tescil işlemlerini tamamlamadıklarını belirten Ömer Sarıgül, şirket sermayesinin de ödenmediğini ifade etti. Sarıgül, "Sonraki süreçte Sinan'ın babamla planladığı Türkiye'ye yapılacak yatırım ve getirilecek para noktasında ters giden durumlar olduğunu görünce ben şirket kurmaktan vazgeçtim ve hem Diyar'la hem Sinan'la ilişkimi kestim" dedi.

"BABAMLA ARALARINDA NE YAŞADILAR HİÇ BİLMİYORUM"

2015 yılından bu yana kendi ticari faaliyetlerini yürüttüğünü belirten Ömer Sarıgül, Almanya'daki ortaklık girişiminin içine sinmediği için vazgeçtiğini savundu.

Bir süre sonra Sinan Çampınar'ın avukatından kendisine ve annesi Aylin Kotil'e şirket kuruluş işlemlerinin tamamlandığına ilişkin e-posta gönderildiğini anlatan Sarıgül, mesajda şirket adına banka hesabı açıldığının da belirtildiğini söyledi.

Bunun üzerine Almanya'daki avukatı aracılığıyla araştırma yaptırdığını ifade eden Sarıgül, kendi adına herhangi bir şirket veya banka hesabı açılmadığı bilgisini aldığını belirtti.

Daha sonra Sinan Çampınar ile ibra ve sulh sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen Ömer Sarıgül, "Sonraki süreçlerde ben herhangi bir şekilde dahil olmadım. Babamla aralarında ne yaşadılar hiç bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BABAM VE KARDEŞİMLE TİCARİ İLİŞKİM YOK"

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; savcılık ifadesinde babası Mustafa Sarıgül ve kardeşi Emir Sarıgül ile ticari ilişkisinin bulunmadığını savunan Ömer Sarıgül, kardeşiyle uzun yıllardır görüşmediğini belirtti.

Sarıgül, "Emir Sarıgül'le 7-8 yıldır konuşmuyorum. Aramızda hiçbir ticari ilişki yoktur. Aynı şekilde babam Mustafa Sarıgül ile herhangi bir ticari ilişki yoktur" dedi.

Soruşturma dosyasında yer alan yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin de açıklama yapan Ömer Sarıgül, "Benim 80 milyon euroluk sözleşmeyle, 100 milyon euroluk havaleyle ve bir teknenin devredilmesiyle ilgili hiçbir bilgim yoktur. Annemin de konularla bir ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Babasının yurt dışına çıkardığı öne sürülen paralar hakkında bilgi sahibi olmadığını savunan Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün bir villa satın almak için görüşme yaptığı iddiasını da emniyette öğrendiğini söyledi.

"EMİR SARIGÜL HAKKINDA İYİ ŞEYLER DUYMADIM"

Ömer Sarıgül'ün ifadesinde en dikkat çekici bölümlerden biri ise kardeşi Emir Sarıgül hakkındaki sözleri oldu.

Kardeşiyle uzun süredir görüşmediğini ve ne iş yaptığını bilmediğini söyleyen Ömer Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Ticari ilişkileri ve sosyal hayatında çok yalan söylediği, etrafında ipsiz sapsız insanlarla dolu olduğu benim kulağıma gelen bilgilerdir. Ancak ne iş yaptığını dahi bilmem."

"BABAMIN SERVETİNİ NASIL EDİNDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Babasının mal varlığına ilişkin de konuşan Ömer Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün mevcut servetini nasıl elde ettiğini bilmediğini söyledi.

Ömer Sarıgül, "Ben babamın şu anki servetini nasıl edindiğini bilmiyorum çünkü yaş itibarıyla bunu bilebilecek durumda değilim. Ancak kendisinin gayrimeşru bir işini duymadım. Kara para aklama ile ilgili bir bilgim yoktur. Dediğim gibi ben kendi işimle ilgilenirim. İsnatlarla ilgili ilgim ve alakam yoktur" diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

★ Okurların en beğendiği yorum
Mustafa Dağdaş:Babanı söyle size kim olduğunuzu söyleyeyim bu ülkenin A veya B partisi hiç önemli değil kim oldukları garibanların 3 kuruşuna göz dikmişler haram zıkkım olsun…
Tüm yorumlar (4)
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Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bunlar savcıları ve hakimleri kör sağır zannediyor davalar uzadıkça gerçekleri ötmeye başlayacaklar ..

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMustafa Dağdaş:★ Okurların en beğendiği

Babanı söyle size kim olduğunuzu söyleyeyim bu ülkenin A veya B partisi hiç önemli değil kim oldukları garibanların 3 kuruşuna göz dikmişler haram zıkkım olsun kimler çaldıysa

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarırıdvan solmaz:

daha durun siz bunlar başlangıç neler var neler olacak izleyin görün daha bbunlara oy veren samancılar var

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Haber Yorumlarımuratedip42@hotmail.com:

Hep altı - üstü boşlukta ipe sapa gelmez ifadeler ! Bütün ailecek kazandığınız paraların kaynağı nedir ?

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