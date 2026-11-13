Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mühimmat Er Kaan Öcal’ın görevi başındayken rahatsızlanarak hayatını kaybetmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir taziye mesajı yayımladı.

BAKAN GÜLER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Güler mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı