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Aden Körfezi'nde yük gemisi vuran Husiler, ABD ve İngiltere'yi tehdit etti

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Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na açıldığı stratejik Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir ticari gemiyi füzeyle vuran Husiler'den açıklama geldi. Husiler'in sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına yanıt olarak yük gemisini vurduklarını ifade ederek olası yeni bir saldırının da cevapsız ve cezasız kalmayacağı söyledi.

Kızıldeniz çıkışındaki Aden Körfezi'nde bir ABD gemisinin seyir füzeleriyle hedef alınmasını Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi. Husiler'in sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, gemi saldırısının, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına bir yanıt olduğunu ifade etti. Seri, olası bir yeni saldırının da cevapsız ve cezasız kalmayacağının altını çizdi.

ABD'ye ait Marshall Adaları bayraklı yük gemisi, Aden Körfezi açıklarında füze ile vuruldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Husiler tarafından düzenlenen saldırıda yük gemisinin füzeyle vurulduğu doğrulanarak, geminin sahibinin ABD merkezli Eagle Bulk Shipping'e ait "Gibraltar Eagle" olduğu belirtildi. Vurulan gemiye ilişkin Husiler'den de açıklama geldi.

Husiler Aden Körfezi'nde ABD Gemisini Hedef Aldı

"GEMİ TAM İSABETLE VURULDU"

Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı Deniz Kuvvetleri (Husiler), Aden Körfezi'nde bir Amerikan gemisini bir dizi seyir füzesiyle hedef alan askeri bir operasyon gerçekleştirdi ve doğrudan tam isabet sağlandı." ifadelerini kullandı.

ABD VE İNGİLTERE'NİN SALDIRILARINA YANIT

"Operasyonun, bugüne dek Siyonist oluşum tarafından en çirkin katliamlara maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına uygulanan zulme karşı bir zafer olduğunu" belirten Seri, bunun aynı zamanda ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına bir yanıt olduğunu kaydetti. Yemen'e saldırılarda görev alan ABD ve İngiliz savaş gemilerinin tümünün kendilerine bağlı silahlı kuvvetlerin meşru hedefi olduğunu vurgulayan Seri, olası bir yeni saldırının da cevapsız ve cezasız kalmayacağının altını çizdi.

Husiler Aden Körfezi'nde ABD Gemisini Hedef Aldı

Yahya Seri, paylaşımında "Kuvvetlerimiz, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik abluka kaldırılıncaya ve saldırganlığa son verilinceye kadar, İsrail'in Basra Körfezi ve Kızıldeniz'deki seyrini engelleme kararını uygulamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

KIZILDENİZ'DEKİ GERİLİMDE YAŞANANLAR

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husiler Aden Körfezi'nde ABD Gemisini Hedef Aldı

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husiler'e ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden kararı kabul etti.

Husiler Aden Körfezi'nde ABD Gemisini Hedef Aldı

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

HUSİLER KİMDİR?

Husiler ya da resmî adıyla Ensarullah, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi gruptur. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından malî ve askerî destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile başkent San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir. Grubun sloganı "Allah büyüktür, İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm, Siyonizm'e lanet, İslam'a zafer"dir. Bu slogan Husi bayraklarında yer alır. Örgütün 7 bin ila 30 bin arası silahlı militanı, 450 bin kadar sivil destekçisi vardır.

Kaynak: AA / Güncel

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