Hdp'nin "Gizli Tanıklığın Hukuka Verdiği Zararların Araştırılması" Önerisi, AKP ve MHP'li Milletvekillerinin Oylarıyla Reddedildi

HDP’nin “gizli tanıklığın hukuka verdiği zararların araştırılması” önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Kobani kumpas davasının temmuz ayındaki duruşmalarından birinde gördük ki tanıkları almışlar cumartesi, pazar günü dinlemişler. Sonra da duruşmada ‘Tanıkları dinledik biz’ diye arkadaşlarımızın karşısına çıktılar, ses kaydı dinletmeye çalıştılar. Gerçekten hukukçu olanlara soruyorum; soru sorulamayan tanık olur mu? Karşınızda olmayan tanık olur mu" dedi.

HDP'nin "gizli tanıklığın hukuka verdiği zararların araştırılması" önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Kobani kumpas davasının temmuz ayındaki duruşmalarından birinde gördük ki tanıkları almışlar cumartesi, pazar günü dinlemişler. Sonra da duruşmada 'Tanıkları dinledik biz' diye arkadaşlarımızın karşısına çıktılar, ses kaydı dinletmeye çalıştılar. Gerçekten hukukçu olanlara soruyorum; soru sorulamayan tanık olur mu? Karşınızda olmayan tanık olur mu" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, HDP'nin "gizli tanıklığın hukuka verdiği zararların ortaya çıkarılması" amacıyla daha önce verdiği araştırması önergesinin önergenin diğer önergelerin önüne alınması önerisi görüldü.

"GERÇEKTEN HUKUKÇU OLANLARA SORUYORUM; SORU SORULAMAYAN TANIK OLUR MU"

HDP Grubu adına, önergeyi açıklamak üzere Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu söz aldı. Kerestecioğlu, "Kobani kumpas davasında ve HDP kapatma davasında da çokça gizli tanık beyanı gördük. Örneğin Kobani kumpas davası; yani davanın da duruşma görmenin de karşılıklı atışmanın da bir adabı vardır ya. Ben gerçekten sıkıyönetim mahkemelerinden beri görmediğim uygulamalarla karşılaşıyorum bu davalarda. Kobani kumpas davasının temmuz ayındaki duruşmalarından birinde gördük ki tanıkları almışlar cumartesi, pazar günü dinlemişler. Sonra da duruşmada 'Tanıkları dinledik biz' diye arkadaşlarımızın karşısına çıktılar, ses kaydı dinletmeye çalıştılar. Gerçekten hukukçu olanlara soruyorum; soru sorulamayan tanık olur mu? Karşınızda olmayan tanık olur mu? 'Tanıkları saklasak da mı dinlesek, saklamasak da mı dinlesek' tutumu içindeler" dedi.

"GİZLİ TANIKLIK, BİR FETÖ YÖNTEMİDİR"

CHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Bir zamanlar bir savcınız vardı; el üstünde tutulan, zırhlı araçlarla dolaştırılan, koruma ordusunun koruduğu çok önemli bir savcınız vardı. E malum, adı hemen hatıra geldi, Zekeriya Öz. Zekeriya Öz, takip ettiği davaların hepsine gizli tanık yerleştirdi. Hatta o kadar ileri gitti ki müştekiden bile gizli tanık üretti. Şimdi, sözüm ona FETÖ'yle mücadele ediliyor. FETÖ'yle mücadele, sadece FETÖ'cüleri tutuklamakla olmaz: FETÖ anlayışını, FETÖ yöntemini terk etmekle olur. İşte bu gizli tanıklık, bir FETÖ yöntemidir ve bu süreçte bütün siyasi davalarda bu FETÖ yöntemi uygulanarak o siyasi davaların birçoğuna gizli tanık yerleştirilmiştir" diye konuştu.

"HDP'NİN GRUP ÖNERİSİNE OLUMLU OY VERİN, EN AZINDAN SADECE FETÖ'CÜLERİ TUTUKLAMANIN DIŞINDA BU ANLAYIŞI TERK ETTİĞİNİZİN DE BİR İSPATI OLSUN"

Gizli tanığın yargı sürecinde hiçbir zaman kullanılmaması gereken bir uygulama olduğunu ifade eden Bingöl, "Avrupa'nın bazı ülkelerinde gizli tanıklık müessesesi var. Örneğin Almanya'da çok sınırlı kullanılıyor, o da nerede? Suç örgütleri söz konusu olduğunda, o örgütlerle ilgili kullanılıyor. Türkiye'de sadece ve sadece suçlu yaratmak, haksız yere insanları kesinlikle tutuklatmak, ceza vermek adına birileri tarafından oluşturuluyor ve gizli tanıklık müessesesi sadece siyasi amaçla kullanılıyor. Fakat bu, mutlaka tespit edilecektir. Sizin için bir fırsat; bu FETÖ yöntemini terk etmek istiyorsanız HDP'nin grup önerisine olumlu oy verin, en azından sadece FETÖ'cüleri tutuklamanın dışında bu anlayışı terk ettiğinizin de bir ispatı olsun. Siz de rahatlayın; bu anlamsız, bu çirkin uygulama da son bulsun" dedi.

"AYM'NİN GİZLİ TANIK BEYANININ DELİL OLARAK KABUL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ HUSUSUNDAKİ TESPİTLERİ VARDIR"

HDP'nin önergesi üzerine son sözü, AKP Grubu adına İstanbul Milletvekili Abdullar Güler kullandı. Anayasa Mahkemesi'nin gizli tanık kararına atıf yapan Güler, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkememizin 28 Aralık 2021 tarihli ve 2020/14339 sayılı kararında sadece gizli tanık beyanının delil olarak kabul edilip edilmeyeceği hususundaki tespitleri vardır. Burada mevcut AİHM içtihatlarını da dikkate alarak gizli tanık beyanına karşı başvurucuya, sanığa yeterli itiraz hakkı tanınmadığını, dolayısıyla tanık menfaati ile sanığın adil yargılanma kapsamındaki haklarının dengelenmediğini belirtmiş ve Anayasa'nın 36'ncı maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki tanık sorgulama hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır."

HDP'nin önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.