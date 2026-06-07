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Yaz Yağmurları Sürüyor… 8 İlde Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı, Van ve Bitlis'te yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

(ANKARA) - Haziran ayının gelmesiyle yurtta yaz yağmurları başladı. Meteoroloji, bugün Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı, Van ve Bitlis'te yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA
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