Hatay'da Okullar Açıldı, Sorunlar Çözülmedi....Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Tıraş: "Liseler, Kaymakamlık, İl Emniyet Binası Olarak Kullanılıyor"

Okullarda 2023-2024 eğitim dönemi 20 milyon öğrencinin sıralarındaki yeri almasıyla başladı. Deprem bölgelerinde de eğitimde yaşanan sorunlar devam ediyor. Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, Defne ilçesindeki liselerin "kamu kurumlarına tahsis edildiğini" açıkladı. Tıraş, "Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi, Hatay Valiliği tarafından kullanılıyordu ama birkaç gün önce bina boşaltıldı. Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi, İl Emniyet Müdürlüğü olarak; Selim Tevfik Eskiocak Anadolu Lisesi, Defne Kaymakamlığı olarak, Çekmece Şehit Türkmen Anaokulu Vilayet karakolu olarak kullanılıyor maalesef. Yetkililer, kullandıkları binanın tadilatının devam edeceğini ya da yeni binanın yapılacağını gerekçe olarak gösteriyorlar" dedi.

DİLAN KUTLU

Okullarda 2023-2024 eğitim dönemi 20 milyon öğrencinin sıralarındaki yeri almasıyla başladı. Deprem bölgelerinde de eğitimde yaşanan sorunlar devam ediyor. Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, Defne ilçesindeki liselerin "kamu kurumlarına tahsis edildiğini" açıkladı. Tıraş, "Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi, Hatay Valiliği tarafından kullanılıyordu ama birkaç gün önce bina boşaltıldı. Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi, İl Emniyet Müdürlüğü olarak; Selim Tevfik Eskiocak Anadolu Lisesi, Defne Kaymakamlığı olarak, Çekmece Şehit Türkmen Anaokulu Vilayet karakolu olarak kullanılıyor maalesef. Yetkililer, kullandıkları binanın tadilatının devam edeceğini ya da yeni binanın yapılacağını gerekçe olarak gösteriyorlar" dedi.

Okullarda 2023-2024 eğitim dönemi 20 milyon öğrencinin sıralarındaki yeri almasıyla başladı. Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, deprem bölgesinden ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Tıraş, Defne ilçesindeki liselerin "kamu kurumlarına tahsis edildiğini" açıkladı. Tıraş, bölgedeki eğitim başta olmak üzere yaşanan sorunlarına ilişkin şunları söyledi:

"7 AYDIR İNSANCA YAŞAM KOŞULLARI OLUŞMADI: Yedi aylık süreci geçmemize rağmen insanca yaşam koşullarının oluşturulamadığını görüyoruz. Bazen tedavi olmak için Adana- Dörtyol tarafında gitmek zorunda kalıyoruz. Barınma meselesi de yeterli değil. Yaklaşık iki hafta önce yağmur yağdı hayat burada felç oldu. Size de ses geliyor. Dışarıda bir yıkım yapılıyor. Hem sağlık açısından hem görüntü açısından çevreyi çok rahatsız ediyor.

OKULLARDA SAĞLIKLI ORTAM OLUŞMADI: Okulların açılma tarihi aylar öncesinden belli olmasına rağmen birçok okulda sağlıklı bir eğitim ortamının oluştuğunu söyleyemeyiz. Okulların tadilatı devam ediyor. Bazı okulların bahçelerinde çatılarında ya da çevrelerinde yıkım devam ediyor. Aslında okullar öğrencilerimiz için çok önemli. Depremi yaşayan öğrencilerimizin arkadaşlarını görmeleri; sağlıklı, güvenli bir eğitim ortamında okullara devam etmeleri onlara hem iyi gelecek hem yaşadıkları travmayı atlatmalarına neden olacak.

ÖĞRETMENLERİMİZİN BARINMA TALEBİ ÇÖZÜLEBİLMİŞ DEĞİL: Öğretmenlerimiz de depremzede, birçoğunun evi oturulamayacak durumda. Ataması buraya yapılan yakşalık 4 bin 465 arkadaşımız var. Aylar öncesinden her hafta Milli Eğitim soruyordu, 'Barınma talebinde bulunan var mı' diye. Yaklaşık 6 bin 200 kişi barınma talebinde bulundu ama şu ana kadar öğretmenlerimizin konteynerda barınma talebi çözülebilmiş değil.

ANTAKYA'NIN 3'TE 1'İNDE KONTEYNER OKUL YAPILDI: Defne ilçesi Antakya'ya göre depremden daha az etkilenen bir ilçe. Az hasarlı okullarımız orta ya da hasarlı okullarla eşleştirildi Defne'de. Sadece bir okulumuz prefabrik oldu, o da hazır değil. Antakya ilçesinde yıkım çok fazla. Antakya'da 50'nin üzerinde konteyner kent var bunların yaklaşık 3'te 1'inde konteyner okul yapıldı. Tabi kalabalık sınıfları da beraberinde getirdi. Depremin yarattığı koşullardan birçok öğrenci çıktığı için öğrenci sayısında da azalma var. Geçen sene Defne ilçesinde öğrenci sayımız 36 bin civarındaydı. Şu an 28 bin civarında.

DEFNE'DE 3 OKUL RESMİ KURUM TARAFINDAN KULLANILIYOR: Defne ilçesinde 9 lise var. Bu liselerin 3'ü hasar durumundan dolayı kullanılamıyor. Geriye kalan 3 lise resmi kurumlar tarafından kullanılıyordu. Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi, Hatay Valiliği tarafından kullanılıyordu ama birkaç gün önce bina boşaltıldı. Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi, İl Emniyet Müdürlüğü olarak; Selim Tevfik Eskiocak Anadolu Lisesi, Defne Kaymakamlığı olarak, Çekmece Şehit Türkmen Anaokulu vilayet karakolu olarak kullanılıyor maalesef. Büyük liseler, özellikle Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi, yetenekli lise dediğimiz fen lisesi ayarında bir okul. Defne'nin en başarılı öğrencilerinin eğitim gördüğü bir okul. Öğrenciler yan taraftaki ortaokulu kullanıyorlar. Harbiye Lisesi'ndeki öğrenciler de yine başka bir okulda sabahçı- öğlenci olarak eğitimlerine orada devam ediyorlar. Yetkililer, kullandıkları binanın tadilatının devam edeceğini ya da yeni binanın yapılacağını gerekçe olarak gösteriyorlar."