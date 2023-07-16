Hatay'da orman yangını! Ekipler hem karadan hem havadan müdahale ediyor

Hatay'ın Belen ilçesinde Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisinde orman yangını çıktı. Tehlike altında bulunan bir köy tahliye edilirken, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül alevlerin 3 eve sıçradığını söyleyerek yangın bölgesine yakın vatandaşlardan evlerini boşaltmaları çağrısında bulundu. Bölgeye 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bir köy tamamen tahliye edilirken, alevlerin 3 eve sıçradığı belirtildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

MAHALLELİ İHBAR ETTİ

Belen'de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

ALEVLER 3 EVE SIÇRADI

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, alevlerin 3 eve sıçradığını, ölü ve yaralı olmadığını belirtti. Gül, "Ekipler müdahale ediyor. Yangın büyüdü, birbirinden kopuk alanlarda. Bakanlığımızdan yeni ekipler geliyor. Yangın bölgesine yakın vatandaşlarımız evlerini boşaltsınlar. Yaralanma durumu yok. 3 saattir yangın sürüyor. Çalışma bölgesindeyim" dedi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildiğini söyledi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "Soğukoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." ifadelerini kullandı.

İşte bölgeden ilk görüntüler: