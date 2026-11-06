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Fenerbahçe'ye Archie Brown'dan kötü haber! 3 maçlık ceza değişmedi

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Fenerbahçe'ye Archie Brown'dan kötü haber! 3 maçlık ceza değişmedi
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Fenerbahçeli Archie Brown'ın Galatasaray derbisinin ardından aldığı 3 maçlık men cezasına yapılan itiraz sonuçlandı. TFF Tahkim Kurulu, sarı-lacivertli kulübün başvurusunu reddederek cezayı onadı. Göztepe karşılaşmasında forma giymeyen İngiliz futbolcu, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında da takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'nin Archie Brown'ın cezasının kaldırılması için yaptığı başvuru sonuçsuz kaldı.  Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan kavga nedeniyle cezalandırılan futbolcu hakkındaki kararda değişikliğe gitmedi.

3 MAÇLIK CEZA ONANDI

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan karara göre Brown'a verilen 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin lira para cezası oybirliğiyle onandı.

Kurul, futbolcunun kavga eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45/1-a ve 35/4. maddeleri kapsamında cezalandırılmasını hukuka uygun buldu.

Açıklamada, "Kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı" belirtilerek Fenerbahçe'nin itirazının reddedildiği bildirildi.

İKİ MAÇ DAHA FORMA GİYEMEYECEK

Cezası nedeniyle Göztepe karşılaşmasında görev alamayan Archie Brown, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Çorum FK ve Kocaelispor ile oynayacağı mücadelelerde de sahaya çıkamayacak.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

İki takımda ortalığı savaş alanına çevirdi komik komik cezalar verildi

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