Halk TV’ye kayyım atandı... Dış basında operasyon, basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirildi

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(ANKARA) - Halk TV'ye yönelik polis operasyonu ve kayyum atanması, uluslararası basında geniş yankı buldu. Reuters, AP, AFP ve EFE ile Avrupa gazeteleri, gelişmeyi Türkiye'deki basın özgürlüğüne yönelik eleştirilerle birlikte ele aldı. AP, Türkiye'de basın özgürlüğünün gerilediğini vurgularken; AFP'ye konuşan Erol Önderoğlu, operasyonu " Türkiye'de bağımsız gazeteciliğin yok olma yolunda olabileceğine işaret ediyor" diye değerlendirdi.

Halk TV'nin İstanbul'daki binasına düzenlenen polis operasyonu, kanalın yönetimine kayyum atanması ve canlı yayınlarının durdurulması, dünya basınında gündem oldu. Reuters, Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP) ve EFE haber ajanslarının yanı sıra Fransa'dan Le Parisien, Yunanistan'dan Kathimerini ve İsveç'ten Svenska Dagbladet gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Uluslararası basında Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğünün durumu, muhalif medya kuruluşlarının karşılaştığı yaptırımlar ve gazetecilik örgütlerinin operasyona yönelik tepkileri öne çıktı.

REUTERS: TÜRK POLİSİ MUHALİF TELEVİZYON KANALININ BİNASINA BASKIN DÜZENLEDİ

Reuters haber ajansı, gelişmeyi "Türk polisi muhalif televizyon kanalının binasına baskın düzenledi, yayın kuruluşu açıkladı" başlığıyla abonelerine servis etti. Reuters, Halk TV'nin İstanbul'daki binasına polis ekiplerinin girdiğini, kanala kayyum atandığını ve canlı yayının Türkiye saatiyle 06.30'da kesildiğini aktardı. Haberde, yüzlerce polisin binaya girdiği ve arama sırasında çalışanların içeri alınmadığı yönündeki Halk TV açıklamasına yer verildi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın yayınların devam etmesi amacıyla kayyum heyeti başkanıyla görüştüğünü ancak talebinin kabul edilmediğini bildirdiğini aktaran Reuters, insan hakları örgütleri ve Batılı ülkelerin Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda hükümete yönelttiği eleştirileri hatırlattı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in operasyona yönelik tepkisine de yer veren Reuters, Özel'in televizyon kanalına kayyum atanmasını eleştirdiğini ve uygulamayı halkın haber alma hakkını engellemeye yönelik bir girişim olarak nitelendirdiğini aktardı.

AFP: "TÜRKİYE'DE BAĞIMSIZ GAZETECİLİK YOK OLMA YOLUNDA OLABİLİR"

Fransız haber ajansı AFP, haberini "Türk polisi, başlıca muhalif kanal Halk TV'nin merkezinin kontrolünü ele geçirdi" başlığıyla servis etti. Ajans, Halk TV'ye kayyum atanmasını Türkiye'de medya, siyaset ve sivil toplum çevrelerine yönelik geniş çaplı baskıların son örneği olarak değerlendirdi.

AFP'ye konuşan basın özgürlüğü savunucusu Erol Önderoğlu, "TELE1'in ardından Halk TV'ye de kayyum atanması ve yargının yalnızca eleştirel yayınlara odaklanması, Türkiye'de bağımsız gazeteciliğin yok olma yolunda olabileceğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Halk TV'ye yönelik operasyonun bağımsız haber sitesi T24'e erişim engeli getirilmesinden iki hafta sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi. Muhalif gazetecilerin hakaret, Cumhurbaşkanı'na hakaret, yolsuzluk ve yanıltıcı bilgi yayma gibi çeşitli suçlamalarla yargı süreçlerine maruz kaldığı belirtildi. AFP, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine dayanarak 17 gazetecinin cezaevinde bulunduğunu aktardı.

Ajans ayrıca, yaklaşık bir yıl önce TELE1'in yönetimine de kayyum atandığını ve kanalın genel yayın yönetmeninin tutuklandığını hatırlattı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyum heyetini canlı yayınları durdurmamaya ikna etmeye çalıştığı belirtilen haberde, Toktaş'ın müdahaleyi hukuka aykırı olarak nitelendirdiği ifade edildi. AFP, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in operasyona yönelik tepkisine ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın basın özgürlüğünün bir kez daha hedef alındığı yönündeki açıklamasına da yer verdi.

LE PARISIEN, GAZETECİLER SENDİKASI'NIN TEPKİSİNİ AKTARDI

Fransız gazetesi Le Parisien, AFP kaynaklı haberini "Türkiye: Polis başlıca muhalif televizyon kanalının merkezinde arama yaptı" başlığıyla yayımladı. Halk TV'yi Türkiye'nin başlıca muhalif özel televizyon kanalı olarak tanımlayan gazete, polis operasyonuyla kanalın kontrolünün devralındığını ve canlı yayınların durdurulduğunu aktardı.

Le Parisien, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) operasyonla ilgili açıklamasına da yer verdi. Sendikanın, siyasi iktidarın sorunları çözmek için son yıllarda başvurduğu keyfi uygulamaların bir kez daha basın özgürlüğünü hedef aldığı yönündeki değerlendirmesi aktarıldı.

Gazete ayrıca Halk TV'ye yönelik müdahalenin, bağımsız haber sitesi T24'e erişim engeli getirilmesinden iki hafta sonra gerçekleştiğine dikkat çekti. Haberde, kanalın yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiği, çalışanların binaya girişine izin verilmediği ve muhalefetin operasyonu eleştirdiği belirtildi.

AP: "TÜRKİYE'DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GİDEREK GERİLEDİ"

ABD merkezli Associated Press (AP), gelişmeyi "Türk yetkililer televizyon kanalına baskın düzenledi, basın özgürlüğü örgütleri baskılar konusunda uyardı" başlığıyla duyurdu. Halk TV'yi Türkiye'de hükümetle aynı çizgide olmayan az sayıdaki yayın kuruluşundan biri olarak tanımlayan AP, basın özgürlüğü örgütleri ile muhalefet partilerinin operasyonu muhalif sesleri susturmaya yönelik yeni bir adım olarak nitelendirdiğini aktardı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yılı aşkın iktidarı döneminde Türkiye'de basın özgürlüğünün giderek gerilediği ve medya kuruluşlarının çoğunluğunun hükümetin kontrolünde olduğu değerlendirmesine yer verildi. AP, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in dünya basın özgürlüğü endeksine atıfta bulunarak Türkiye'nin 180 ülke arasında 163'üncü sırada bulunduğunu belirtti.

AP, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) açıklamasına da yer verdi. Açıklamada, Halk TV'ye kayyum atanması ve yayınların durdurulmasının basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale olduğu belirtilerek, kararın anayasal hakları ve halkın haber alma hakkını göz ardı ettiği ifade edildi.

Ajans, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarının bulunduğunu da aktardı. Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 11'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

KATHIMERINI: "MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK SON DARBE"

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, haberini "Türk polisi muhalif televizyon kanalının ofisine baskın düzenledi" başlığıyla yayımladı. Gazete, Halk TV'ye kayyum atanmasını Türkiye'de medya özgürlüğüne yönelik son darbe olarak nitelendirdi. Haberde, insan hakları örgütleri ve Batılı ülkelerin son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimini insan hakları sicilindeki kötüleşme ve basın özgürlüğüne yönelik baskılar nedeniyle eleştirdiği belirtildi.

Kathimerini, Türkiye'deki ana akım medya üzerindeki kontrolün arttığı değerlendirmesine yer vererek, muhalif ve bağımsız medya kuruluşlarının erişim engelleri, internet hızının yavaşlatılması, para cezaları ve çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını aktardı. Gazete, Halk TV'nin canlı yayınının saat 06.30'da kesildiğini ve ardından önceden kaydedilmiş programların yayımlanmaya başladığını bildirdi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın yayınların sürdürülmesi için kayyum heyetiyle görüştüğü ancak buna izin verilmediği de haberde yer aldı.

EFE: "HALK TV HÜKÜMETİ ELEŞTİREN BAŞLICA TELEVİZYON KANALI"

İspanyol haber ajansı EFE, operasyonu "Türkiye, ülkenin en büyük muhalif televizyonuna müdahale etti" başlığıyla haberleştirdi. EFE, Halk TV'yi Türkiye'de en çok izlenen televizyon kanallarından biri ve hükümeti eleştiren yayın çizgisine sahip bir kuruluş olarak tanımladı.

2005 yılında kurulan Halk TV'nin sosyal demokrat muhalefete yakın bir yayın çizgisi izlediğini belirten ajans, kanalın son yıllarda hükümeti eleştiren haberleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını aktardı. Haberde, Halk TV'nin daha önce çok sayıda idari para cezası ve program durdurma yaptırımıyla karşılaştığına dikkat çekildi. Bu yaptırımların bir bölümünün, televizyon programlarına katılan konukların açıklamalarından kaynaklandığı ifade edildi.

EFE, ÇGD'nin operasyonu basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale olarak nitelendirdiği açıklamasına da yer verdi. Ajans ayrıca operasyonun, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadaki duruşma günüyle aynı tarihe denk geldiğini belirtti.

İSVEÇ BASINI İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASINI HATIRLATTI

İsveç gazetesi Svenska Dagbladet ise TT ve AFP kaynaklı haberini "Türk polisi televizyon kanalına baskın düzenledi" başlığıyla yayımladı. Gazete, Halk TV'yi muhalefet yanlısı bir televizyon kanalı olarak tanımlayarak polis operasyonunun ve yayınların durdurulmasının kanalın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğunu aktardı. Halk TV'nin CHP'ye yakın olduğunu belirten gazete, Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi olarak tanımladı.

Haberde, İmamoğlu'nun Mart 2025'te yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmasının ardından İstanbul'da geniş katılımlı protestolar düzenlendiği hatırlatıldı. Svenska Dagbladet, operasyon kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığını ve toplam 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini de bildirdi.

Kaynak: ANKA