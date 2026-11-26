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Mısır'ın başkenti Kahire'de çevre yolunda 31 kişinin öldüğü tanker faciasına neden olmakla suçlanan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. BBC'nin haberine göre yetkililer, adı açıklanmayan şüphelinin kaza anında aracında babasıyla birlikte yolculuk ettiğini bildirdi.

Mısır Başsavcılığı, şüphelinin çevre yolunun eski şehir merkezinin kuzeyindeki bölümünde saatte 110 kilometre hızla ilerlediğini ve şerit değiştirirken otomobilinin yan tarafıyla akaryakıt tankerine sürttüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

TANKERİN LASTİĞİ DE PATLADI

Başsavcılığın açıklamasına göre şüpheli, soruşturma bulgularıyla yüzleştirilince suçunu kabul etti. Sürücü, şeritler arasında geçip araçları sollarken otomobilinin sol tarafının tankerin sağ arka kısmına çarptığını, direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini ve aracının yolun en sağına savrulduğunu anlattı.

Savcılık, aynı anda tankerin lastiklerinden birinin patladığını belirtti. Kontrolden çıkan tanker orta refüjdeki beton bariyere çarparak devrildi, dökülen yakıt alev aldı.

Devlet medyasının soruşturmaya yakın kaynaklara dayandırdığı ilk haberlerde ise tankerin önüne yüksek gerilim kablosu düştüğü ve sürücünün bu yüzden kontrolü kaybettiği ileri sürülmüştü.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çarşamba akşamı Verrak semtinde meydana gelen kazada 21 kişi de yaralandı. Hastanelerde yaralılar yanık ve duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi görüyor.

Başkentin çevresindeki ana trafik arterlerinden biri olan yükseltilmiş otoyol, kazadan saatler sonra yeniden trafiğe açıldı. Yanan araçların enkazı iş makineleriyle yol kenarına çekildi.

DEVLET KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Bir Mısır hükümeti bakanı, kurbanların ailelerine 10 milyon Mısır lirası (yaklaşık 182 bin dolar) bağış yapıldığını açıkladı. Ülkenin Spor Bakanı da devletin düzenlediği tüm kutlama etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Mısır'da son yıllarda çok sayıda ölümcül yangın yaşandı. Bakımsız yollar ve trafik kurallarının ihlali nedeniyle ülkede her yıl binlerce kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Kaynak: BBC