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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, tek bir sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üç farklı teknik direktörle üç galibiyet elde eden ilk takım olarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

İSMAİL KARTAL İLE ALINAN ZAFER

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde ise play-off karşılaşmasında Lyon'u 2-1 yenerek 18 yıl aradan sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı.

KUYT YÖNEMİNDE LIVERPOOL'U EZDİLER

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası geçici olarak göreve gelen Dirk Kuyt, Kadıköy'de oynanan Liverpool karşılaşmasında 3-2'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.

ÜÇLEMEYİ EMRE BELÖZOĞLU YAPTI

Son halkayı oluşturan karşılaşmada Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk'i tek golle geçerek tarihi istatistiği tamamladı.