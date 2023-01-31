Halı saha maçında doluya yakalandılar; o anlar kamerada Güncel Haberler Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam dolu etkili oldu. Doluya halı sahada futbol maçı yaparken yakalananların kaçışmaya başladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Serik merkezde dün akşam başlayan yağış, saat 23.00 sıralarında doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika süren yağışta cadde ve sokaklar ile yeşil alanlarda zemin, beyaza büründü. DOLUYA TOP OYNARKEN YAKALANDILAR Yağış anında dışarıda olanlar, zor anlar yaşarken, halı sahada futbol oynayanların doluya yakalanma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde grubun, dolu başladığı sırada futbol oynamayı sürdürdüğü, yağışın şiddetini artırmasıyla ise kaçışmaya başladığı anlar yer aldı. Yağışın ardından grup, yeniden sahaya çıkarak maça devam etti. ARAÇLARIN ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER Öte yandan Serik merkezin yanı sıra Manavgat ilçesi Taşağıl ve Çakış mahallelerine de dolu yağdığı belirtildi. Bazı araç sahiplerinin doluya karşı önlem için araçlarının üzerine battaniye örttüğü görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Futbol Güncel Haberler

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