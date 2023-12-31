Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem üssü Yüksekova ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yüksekova merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın X'teki resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan Yüksekova merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

Yüksekova Hakkari Deprem AFAD Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title