Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın X'teki resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan Yüksekova merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi.