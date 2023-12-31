Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem üssü Yüksekova ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yüksekova merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, saat 19.37'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın X'teki resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan Yüksekova merkezli sarsıntı çevre illerde de hissedildi.