Haftanın tarihine bakış

Türkiye'nin geleceğini etkileyen Çanakkale Savaşları'nda, İtilaf Devletlerinin yaptığı çıkarma harekatına karşı, 19. Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in birliklerini harekete geçirmesiyle 25 Nisan 1915'te Arıburnu Zaferi kazanıldı.

İtilaf Devletleri tarafından, Gelibolu ve Çanakkale yarımadalarının Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale gibi yerlerine yapılan çıkarma, 308 savaş ve nakliye gemisiyle gerçekleştirildi. 71'inci Alay Komutanı, durumu 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'e bildirdi.

Ordu komutanı Saros'ta olduğundan, Mustafa Kemal, emir beklemeksizin birliklerini harekete geçirdi ve Arıburnu'na çıkıp yarımadanın en kritik tepesi olan Kocaçimen'de ilerleyen İngiliz birliklerine karşı harekat başlattı.

Arıburnu muharebelerinde Mustafa Kemal, 57'nci Alay ile bir dağ bataryasını Kocaçimentepe yönünde harekete geçirerek, Kocaçimen tepesi ve Conkbayırı blokunu kurtardı. Mustafa Kemal, Conkbayırı'nda ilerleyen düşmana karşı 57'nci Alayı süngü hücumuna geçirerek, 27'nci ve 57'nci alaylar vasıtasıyla Arıburnu'na çıkan İngiliz güçlerini kontrol altına aldı.

Boğaz boğaza yapılan çarpışmalarda 57'nci Alay Düztepe'yi, 27'nci Alay da süngü hücumuyla Kanlısırt'ı geri aldı. Mustafa Kemal'in Anzaklar ilerlerken geri çekilen Türk birliğini durdurarak düzene sokması ve süngü hücumlarıyla püskürtmesi, düşmana darbe indirdi.

İngiliz birlikleri, donanmalarının ateşi sonucu denize dökülmekten kurtuldu.

Belli başlı öteki olaylar

24 Nisan

1512 - I. Selim tahta çıktı.

1830 - Osmanlı hükümeti, Yunan devletinin varlığını resmen kabul etti.

1898 - İspanyolların, Küba Adası'nın boşaltılması istemini reddederek ABD'ye savaş ilan etmesiyle, İspanya-Amerika Savaşı başladı.

1909 - İstanbul'a gelen "Hareket Ordusu" 31 Mart Ayaklanması'nı bastırdı.

1916 - Patrick Pearse önderliğindeki gizli milliyetçi örgüt İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği, Dublin'de İngiliz egemenliğine karşı Paskalya Ayaklanması'nı başlattı.

1920 - Mustafa Kemal, "Büyük Millet Meclisi Reisliği"ne seçildi.

1934 - Türk Askeri Uçak Filosu, Moskova Hava Meydanı'na indi.

1946 - Ulvi Cemal Erkin'in 1. Senfonisi, Ankara Devlet Konservatuarında ilk kez seslendirildi.

1959 - Mısır Devlet Başkanı Nasır, Shell ve Anglo-Egyptian petrol şirketlerini kamulaştırma emri verdi.

1972 - TBMM, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını yeniden onayladı.

1980 - İran'da rehin tutulan 52 Amerikalıyı kurtarmak için operasyon düzenlendi. Rehinelerin kurtarılamadığı operasyonda, 8 ABD askeri hayatını kaybetti.

1991 - Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi Feriha Tevfik öldü.

2001- Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz Enerji Operasyonu'na ilişkin soruşturmayı tamamlayarak dava açtı.

2004 - BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs'ta çözüm için hazırladığı plana ilişkin referandum yapıldı. Plan, KKTC'de "evet" oyları fazla çıkmasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Kesimi "hayır" dediği için reddedilmiş oldu.

2015 - Ermeni Patrikhanesinin ev sahipliğinde, 1915 olaylarının 100. yılını anmak üzere Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde Sup Badarak (Kutsal Sunu) ayini düzenlendi. Ayin, 1916'dan bu yana yapılan ilk resmi ayin oldu ve ilk kez Türk hükümetinden bir temsilci böyle bir ayine katıldı.

2016- İsrail yönetimi yaklaşık 3 aydır hapishanede tuttuğu 12 yaşındaki Dima el-Vavi isimli Filistinli kız çocuğunu serbest bıraktı.

2016- TEB BNP Baribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde milli raket Çağla Büyükakçay şampiyon olarak dünya sıralamasında "ilk 100'e giren ilk Türk kadın tenisçi" unvanını aldı.

2017- 57 yaşındaki Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson, "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" olarak tarihe geçti.

2017- Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2018 - Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu 30 saat 20 dakikayla kırdı.

2019 - ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight, Kızıl Gezegen'de ilk yer sarsıntısını kaydetti.

25 Nisan

1719- Daniel Defoe'nin yazdığı Robinson Crusoe yayımlandı.

1874- Radyo dalgaları üzerinde çalışan ve bu yolla ilk haberleşmeyi sağlayan fizik bilgini Guglielmo Marconi doğdu.

1859- Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak 101 mil uzunluğundaki Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Akdeniz'deki kıyı kenti Port Said'de başlandı.

1915- Arıburnu Zaferi kazanıldı.

1918- Kars ve Ardahan düşman işgalinden kurtuldu.

1920- TBMM adına Başkan Mustafa Kemal Paşa'nın, "Milleti birlik ve beraberliğe çağıran ve düşman yalanlarına inanılmamasını isteyen" genelgesi yayımlandı.

1925- Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

1926- İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini şah ilan etti.

1929- "Zabitler ve askeri memurların 25 yaşını ikmal etmeden evlenmemelerine" ilişkin kanun, TBMM'de kabul edildi.

1932- Başbakan İsmet İnönü, Sovyetler Birliği'ne resmi ziyarette bulundu.

1939- Alman uçak şirketi Lufthansa ile İstanbul-Berlin hattında seferlerin başlaması için sözleşme imzalandı.

1941- Atatürk'ün yaveri, Bilecik Milletvekili Salih Bozok öldü.

1945- 46 ülkeden gelen delegeler, Milletler Cemiyetinin yerini alacak "Birleşmiş Milletler"i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldi. Türkiye, 46 ülkenin katıldığı BM Uluslararası Örgütlenme Konferansı'na Dışişleri Bakanı Hasan Saka başkanlığında bir heyet gönderdi.

1946- İstanbul-Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı.

1952- Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.

1953- Cambridge'den iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan "Deoksiribonükleik Asit" (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldu.

1957- Fethiye'de 7,1 büyüklüğündeki depremde 67 kişi öldü.

1962- Anayasa Mahkemesi kuruldu.

1974- Portekiz'de, General Antonio Spinola'nın yönettiği askerler tarafından yapılan Karanfil Devrimi, Salazar'ın faşist diktatörlüğünü devirdi.

1990- ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı, yer çevresinde alçak bir yörüngeye oturtmayı başardı.

1995- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine giren 35 bin askerinden 20 bininin geri çekildiği bildirildi.

2001- Merkez Bankasına özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.

2012- Hollanda'da, THY uçağının, 25 Şubat 2009'da İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düşmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Haarlem Savcılığı, kimsenin suç işlemediğine karar verdi.

2015 - Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

2016- Mısır'da, Sina Yarımadası'nın kurtuluş günü münasebetiyle 859 mahkum için af kararı çıkarıldı.

2017- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin denetim sürecine alınmasını kabul etti.

2021- Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanede çıkan yangın sonucu 82 kişinin öldüğünü bildirdi.

26 Nisan

1936- İlk Türk romancılarından Samipaşazade Sezai, 76 yaşında İstanbul'da öldü.

1937- Adolf Hitler'in İspanya'da ayaklanan Falanjist güçlerin lideri Francisco Franco'ya gönderdiği uçaklar, Guernica'yı bombaladı.

1986- Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil Nükleer Santrali'nde patlama oldu. 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan Türkiye de etkilendi.

1994- Güney Afrika'da ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Oyların yüzde 62'sini alan Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi, seçimlerin galibi oldu.

2005- BM, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in BM Kalkınma Programı Başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı.

2006- "Haydar Haydar", "El Vurup Yaremi İncitme Tabip" gibi türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, 71 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2012- Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hakkındaki bir soruşturmayı engellemekten suçlu bulundu.

2013- Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir akıl hastanesinde çıkan yangında çoğu hasta 38 kişi hayatını kaybetti. Binadan yalnızca 3 kişi kaçmayı başardı.

2013 -Türkiye'nin ilk yerli mini haberleşme test uydusu "TÜRKSAT-3USAT" Çin'den fırlatıldı.

2015- KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, ikinci turda oyların yüzde 60,17'sini alan bağımsız aday Mustafa Akıncı kazandı. Derviş Eroğlu'nun oyları yüzde 39,83'te kaldı.

2016- Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da, Moskova yönetiminin görevlendirdiği mahkeme, Kırım Tatar Milli Meclisini aşırıcı örgüt kapsamına alarak faaliyetlerini yasakladı.

2017- Ardahan'da inşaat alanında yapılan kazı sırasında bulunan özel oda şeklinde düzenlenmiş mezarda, Rus işgali döneminde hayatını kaybettiği düşünülen ve üniformasıyla gömülen subayın, büyük bölümü çürümemiş cesedine ulaşıldı.

2017- Fransa, istihbarat servislerinin elde ettiği delillere dayanarak Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki saldırıda sarin sinir gazı kullandığını açıkladı.

2018- Türk balesine sağladığı katkılarla tanınan Tenasüp Onad Öncel, Ankara'da 84 yaşında vefat etti.

2022- Türkiye'de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

27 Nisan

1495- Osmanlı Padişahı I. Süleyman doğdu. Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa'da "Muhteşem Süleyman" olarak anıldı.

1521- Portekiz ile İspanya adına seferler düzenleyen ve 9 Mart'ta ulaştığı Filipinler'de imzaladığı ittifak anlaşmasıyla İspanya'ya, Büyük Okyanus bölgesindeki ilk müttefikini kazandıran Portekizli kaşif Ferdinand Magellan, Mactan Adası'ndaki yerlilerle girdiği çatışmada öldürüldü.

1908- II. Abdülhamid tahttan indirildi, yerine IV. Mehmed Reşat tahta geçti.

1918- II. Abdülhamid, Beylerbeyi Sarayı'nda hayata veda etti.

1927- Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. Türk Telsiz Telefon AŞ adıyla çalışmalarına başlayan özel kuruluş, yayınlarını 1938'de devlet radyosu kurulana kadar sürdürdü.

1934- Haftalık resmi tatil, cuma gününden pazara alındı.

1938- Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk antlaşması imzalandı.

1940- Köy Enstitülerinin kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. Köylünün eğitilmesini, kalkınmasını ve toprağa bağlanmasını amaçlayan Köy Enstitüleri, 1946'dan sonra klasik öğretmen okullarına dönüştürüldü.

1960- Mersin Limanı hizmete açıldı.

1965- ABD'nin Vietnam Savaşı'na giderek artan şekilde katılması, Fransa'da Paris sokaklarında protesto edildi.

1981- Ünlü ses sanatçısı ve besteci Münir Nurettin Selçuk, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1988- Cardiff'te yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda ilk kez Türkiye adına uluslararası bir şampiyonaya katılan Naim Süleymanoğlu, bir dünya rekoru kırdı ve 3 altın madalya kazandı.

1992- TRT, Türk Cumhuriyetleri'ne yönelik uydu televizyon yayınını (Avrasya) başlattı.

2007- TBMM Genel Kurulunda 11. Cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ilk tur oylamada Abdullah Gül, 357 oy alarak Anayasa'nın öngördüğü 367 oyu sağlayamadı. CHP, oylamada "toplantı yeter sayısının 367'yi bulmadığı" iddiasıyla ilk turun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

2016- Bursa'da Ulu Cami batı kapısı civarında meydana gelen patlamada, intihar bombacısı olduğu belirlenen 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

2017- İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpıştı. Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra battı.

2017- Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Satürn keşif uydusu Cassini, gezegenin halkaları ile yüzeyi arasındaki bölgeye ilk seferini yaptı.

2018- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldiği tarihi zirveden barış kararı çıktı.

2020- UEFA, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon avro yardım yapıldığını açıkladı.

28 Nisan

1915- "Hilali Ahmer"in adı "Kızılay"a çevrildi.

1936- Mısır'da Kral Fuad'ın beklenmeyen ölümü üzerine 16 yaşındaki Prens Faruk kral oldu.

1945- İtalyan diktatör Mussolini kurşuna dizildi.

1950- Nightingale Hemşire Koleji İstanbul'da açıldı.

1963- Topraksız köylüler Adana'da yürüyüş yaptı.

1975- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Erzincan'da taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.

1979- Sovyetler Birliği'nin ilk uçak gemisi Kiev 28, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

1980- Abdi İpekçi'nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca, İstanbul'daki yargılamada gıyabında idama mahkum edildi.

1988- Ermeni terör örgütü ASALA'nın kurucusu Agop Agopyan, Atina'da kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından öldürüldü.

1993- İstanbul'daki Ümraniye çöplüğünde biriken metan gazı nedeniyle patlama meydana geldi, 39 kişi öldü.

1999- Terör örgütü elebaşı hakkındaki iddianamede, Abdullah Öcalan'ın idamı istendi. İddianamede, terör örgütüne destek veren ülkeler de tek tek sayıldı.

2003- Kıbrıs Rum Kesimi ile serbest geçişler çerçevesinde 25 binden fazla Rum, KKTC'ye geldi.

2017- ABD'nin New York şehrindeki Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık kadın heykeli "Guennol Stargazer" (Guennol Yıldız Avcısı) yaklaşık 14,5 milyon dolara satıldı. Satış, müzayede evi dışında toplanan Türkler tarafından protesto edildi.

2020- Çin'de Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinin de içinde olduğu Hubey eyaletinde virüs nedeniyle tedavi edilen hasta kalmadığı bildirildi.

2022- Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu davada, 44 sanık 6 yıl 3 ay ile 92 yıl 10 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

29 Nisan

1920- TBMM, "Hıyaneti Vataniye Kanunu"nu onayladı.

1938- Fransız şehircilik uzmanı Henri Prost'un hazırladığı İstanbul Nazım Planı, Şehir Meclisince kabul edildi. Tarihi yarımada ve Beyoğlu kesimlerini ele alan plan, Ahırkapı ile Harem arasında da yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir tüp geçit öneriyordu.

1955- Güney Vietnam'da iç savaş patlak verdi.

1959- "Spor Toto", şans oyunları arasına girdi.

1964- Parlamento Muhabirleri Derneği kuruldu.

1979- Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden Muhsin Ertuğrul 87 yaşında vefat etti.

1980- Gerilim ve korku türünün ünlü yönetmeni Alfred Hitchcock öldü.

2007- Küba'nın 48 yıllık komünist lideri Devlet Başkanı Fidel Castro, tüm yetkileri yeniden devralarak görevinin başına döndü.

2009- Soyadı Nizamnamesi'nde yapılan değişiklikle, boşanan kadınların hakimin izin vermesi durumunda eşinin soyadını taşımaya devam edebileceği hükmü getirildi.

2013- "Susurluk" davasından hükümlü eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, 3. yargı paketinden yararlandırılarak, Aydın Yenipazar Cezaevi'nden tahliye edildi.

2015- Kuzey Kore'de, ülkenin lideri Kim Jong Un'un otoritesine karşı çıkmakla suçlanan 15 üst düzey yetkilinin idam edildiği açıklandı.

2016- Norveç'in batısındaki Bergen kenti yakınında düşen helikopterde bulunan 11 kişi hayatını kaybetti.

2016- Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 41 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kaldığı düşünülen 70 kişi kayboldu.

2017- Bilim insanları küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek dünyadaki ilk fare kafası nakline imza attı.

2018- Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımı için Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca yeni bir otomatik bomba atar mühimmatı geliştirildi. Daha yüksek hız ve uzun menzile sahip "MOD78-HE" adlı mühimmat, milli kaynaklarla üretildi.

2018- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, kanser tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesinde 75 yaşında vefat etti.

2021- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar uyarınca Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını da içeren "tam kapanma" dönemine girdi.

30 Nisan

1030- Gazneliler devletinin kurucusu Gazneli Mahmud hayatını kaybetti.

1883- Empresyonizmin kurucularından Fransız ressam Edourd Manet öldü.

1939- Türkiye'nin de katıldığı New York Dünya Sergisi açıldı.

1945- Adolf Hitler ve iki gün önce evlendiği Eva Braun intihar etti.

1959- İsmet İnönü'nün Uşak gezisinde olaylar çıktı. Polis, halkı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

1967- CHP 4. Olağanüstü Kurultayı sonuçlandı. Kurultayda kabul edilen "ortanın solu" siyasetine karşı çıkan Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun liderliğini yaptığı 33 milletvekili ve 15 senatör partiden istifa etti.

1975- Anayasa Mahkemesince 1971'de kapatılan Türkiye İşçi Partisi yeniden kuruldu.

1998- ABD, PKK'yı en tehlikeli terör örgütleri arasında saydı.

1999- Ankara 2 numaralı DGM, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılamasının 31 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İmralı Adası'nda kesintisiz olarak sürdürülmesine karar verdi.

2008- Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki "Türklük" ibaresi "Türk Milleti", "Cumhuriyeti" ibaresi de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak değiştirildi.

2011- Avrupa Yıldız Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı 3-0 yenen Yıldız Milli Takım, Türkiye'ye voleybol tarihinde milli takımlar düzeyindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

2013- NASA'nın uzay aracı Cassini, Satürn'ün kuzey kutbunda dev kasırgayı görüntüledi.

2013- Hollanda Kraliçesi Beatrix, 33 yıldır oturduğu tahtı büyük oğlu veliaht Prens Willem Alexander'a bıraktı.

2013- Pakistan'da yerel mahkeme, eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'e, ülkede iki defa anayasayı askıya aldığı gerekçesiyle ömür boyu siyasetten men cezası verdi.

2013- Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali, göstericileri öldürmek suçundan gıyabında bir kez daha ömür boyu hapse mahkum edildi.

2016- Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr yanlısı çok sayıda gösterici, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'yi ihlal ederek parlamento binasına girdi.

2018- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı.