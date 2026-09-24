Yasin Emre Solmaz cinayet davasında sanığa müebbet verildi, diğer sanık beraat etti

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SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde ters bakma bahanesiyle çıkan kavgada Yasin Emre Solmaz'ın (22) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanık Kamil Yiğit Yazıcı'yı (19) müebbet hapse çarptırırken, diğer sanık Enes Yılmazlar ise beraat etti. Kararın ardından adliye önünde tarafların aileleri arasında kavga çıktı.

Olay, 26 Ocak'ta Sapanca ilçesinde meydana geldi. Yasin Emre Solmaz ile Kamil Yiğit Yazıcı ve Enes Yılmazlar arasında 'ters bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Solmaz, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan Solmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Kamil Yiğit Yazıcı ve Enes Yılmazlar hakkında dava açıldı.

5'İNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Kamil Yiğit Yazıcı, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 'Yaralama' suçundan 9 ay, 'Tehdit' suçundan ise 6 ay hapis cezası aldı. Diğer sanık Enes Yılmazlar hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan beraat kararı verilip tahliyesine hükmedildi.

ANNE KARARI DUYUNCA BAYILDI

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda gergin anlar yaşandı. Yasin Emre Solmaz'ın annesi, kararı duyunca sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan anne, bir süre sonra fenalaşarak bayıldı. Yakınları tarafından salondan çıkarılan anneye müdahale edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE ÇIKTI

Duruşma salonundaki gerginlik, adliye önüne de taşındı. Tarafların aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevik Kuvvet ekipleri, taraflara müdahale ederek ayırdı. Ekipler, adliye çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı