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Berhan Şimşek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler: Fazla yükselme, senden büyük Allah var

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Berhan Şimşek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler: Fazla yükselme, senden büyük Allah var Haber Videosunu İzle
Berhan Şimşek'ten Mansur Yavaş'a sert sözler: Fazla yükselme, senden büyük Allah var
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CHP Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek, CHP’den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik sert sözler sarf etti. Yavaş’ın istifasını değerlendiren Şimşek, CHP seçmeninin desteğine vurgu yaparak, “Güneşe yakın uçanlar kanatlarını yakar, fazla yükselme” dedi. Şimşek ayrıca Yavaş’a, “Gururlanma padişah, senden büyük Allah var” sözleriyle seslendi.

  • CHP Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
  • Şimşek, Yavaş'ın Ankara'da iki dönem belediye başkanlığı yapmasında CHP seçmeninin ve parti teşkilatının desteğinin bulunduğunu söyledi.
  • Şimşek, siyasette kişisel söylemler yerine ortak hareket edilmesi gerektiğini ve bu anlayışın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Halil İbrahim sofrası' ve helalleşme yaklaşımına dayandığını ifade etti.

Chp Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek, partisinin Bilecik İl Başkanlığını ziyareti sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş’ın son açıklamalarını değerlendiren Şimşek, “Güneşe yakın uçanlar kanatlarını yakar, fazla yükselme” ifadelerini kullandı.

“BİRAZ FAZLA KANAT TAKTI”

Mansur Yavaş’ın kendisini CHP içerisinde “üstenci bir bakış” ile karşılandığı yönündeki değerlendirmesine değinen Şimşek, Yavaş’ın bugüne kadar kendisinin de üstenci bir bakışla hareket ettiğini savundu.

Yavaş’ın toplumda kabul gören bir belediye başkanı olduğunu söyleyen Şimşek, “Şu ana kadar bir zafiyetini, açığını görmedik, duymadık; haksızlık ederiz. Ama biraz fazla kanat taktı” dedi.

Şimşek, ardından Yavaş’a yönelik, “Buradan Mansur Bey’e söyleyeyim ben: Güneşe yakın uçanlar kanatlarını yakar, fazla yükselme” ifadelerini kullandı.

“CHP SEÇMENİ SAYESİNDE İKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI OLDUN”

Yavaş’ın Ankara’da iki dönem belediye başkanlığı yapmasına da değinen Şimşek, bu başarıda CHP seçmeninin ve parti teşkilatının desteğinin bulunduğunu söyledi.

Şimşek, “Sen Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve kurumun sayesinde iki dönem belediye başkanı oldun. Ankara seçmeni de seni taltif etti, gerçekten çok ciddi bir oy oranı aldın” dedi.

Şimşek, sözlerinin devamında Yavaş’a “Ama gururlanma padişah, senden büyük Allah var” diye seslendi.

“SİYASETTE ‘HEPİMİZ’ DEMEK LAZIM”

Şimşek, açıklamasında parti içindeki birlik vurgusunu da öne çıkardı. Siyasette kişisel söylemlerin yerine ortak hareket edilmesi gerektiğini belirten Şimşek, “Siyasette ‘ben’ diyenler hep kaybeder. Siyasette ‘biz’ diyenler de kaybeder. ‘Hepimiz’ demek lazım” ifadelerini kullandı.

Şimşek, bu anlayışın altında Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce dile getirdiği “Halil İbrahim sofrası” ve helalleşme yaklaşımının bulunduğunu söyledi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKzy Vezy:

gürsel tekın ve behram şimşek ikisininde eş akraba kim varsa mal varlıkları lütfen incelensin bakalım kimden büyük kim varmışşşş

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