Gürsel Tekin, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda konuştu Açıklaması

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, partinin İstanbul İl Başkanlığının, Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasında hizmet vereceği yönündeki açıklama üzerine, "Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yer bizimdir." dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılıp yerine atanan geçici kurulda görevlendirilen Tekin, CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Burada basın mensuplarına konuşan Tekin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, çoğunluğu fail meçhul cinayetlerde ve siyasal mücadelede hayatını kaybetmiş tüm CHP'li yoldaşlarını, ağabeylerini ve yöneticilerini rahmetle andığını söyledi.

CHP'nin savaş meydanlarında kurulan bir siyasi parti olduğunu belirten Tekin, "Geleneklerine, kurallarına, anayasasına uygun her türlü davranış içinde olacağız. Bu bizim temel görevimizdir." diye konuştu.

Tekin, çelenk töreni yaptıklarını, aynı zamanda buraya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile genel merkez yöneticilerinin de geleceğini, onlarla da partinin kuruluş felsefesine uygun şekilde el ele, kol kola vererek, Türkiye'nin gündemiyle meşgul olacaklarını ve bundan sonraki tartışmaların hiçbirisinin parçası olmayacaklarını dile getirdi.

Kendisinin ve arkadaşlarının, görevleri gereği, kısa süre içinde gereken ne varsa yapacağını anlatan Tekin, sonrasında kamuoyuna "Evet, biz de partimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik, görevimiz bitti, teşekkür ederiz." diyeceklerini ifade etti.

"Gün öfke, gün birbirimize laf yetiştirme günü değil"

CHP Genel Başkanı Özel'i Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenecek çelenk töreninde karşılayacağını belirten Tekin, "Partimin genel başkanıdır, partimin yöneticileridir. Her ne kadar arkadaşlarımız öfkeyle bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke, gün birbirimize laf yetiştirme günü değil. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bizim bütün uğraşımız, çabamız bu olacak." şeklinde konuştu.

Anıta yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından geldiğini ve yollardaki vatandaşların tepkisini ölçmeye çalıştığını söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

"Gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar bir kısım televizyonlar, bizim çok kıymetli seçmenlerimizin kafasını bulandırmış olsalar da bize karşı olan güvenlerini kaybetmemeleri bize büyük bir cesaret veriyor. Ben İstanbul'un bütün mahallelerini dolaşır gezerim, en iyi siz basın mensubu arkadaşlarımız bilirsiniz. Bütün uğraşımız partimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. Bugüne kadar yaşanan sorunlar keşke olmasaydı. Ben ve heyetteki arkadaşlarım hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok büyük çaba sarf ettik. O manzaraların yaşanmaması için 7 gün, 7 düveli bir araya getirdik. Ama ne yazık ki bizim inisiyatifimizin dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü. Bundan sonra CHP'lileri, CHP'ye oy verenleri asla üzmeyeceğiz. Yolumuza bakacağız ve genel merkezimizde partili arkadaşlarımızla da kucaklaşacağız."

"Resmi binamız Sarıyer'deki bina, Sarıyer'e gideceğiz"

Tekin, basın mensuplarının, dün CHP İstanbul İl Başkanlığında neler konuşulduğuna ilişkin soruları üzerine "Bir kısım parti yöneticisi arkadaşlarımızla temaslarımız, konuşmalarımız oldu. Sonra kendi aramızda kuruldaki arkadaşlarımızla bir yol haritası çizdik. İyi çalışmalar olacak, hiç kimse merak etmesin. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." dedi.

Törenin ardından Bahçelievler ilçe binasına gidip gitmeyeceği yönündeki soru üzerine Tekin, 17 yaşında CHP'ye katıldığını belirterek, "O zaman ısıtma sistemleri sadece sobaydı. Bizim görevimiz pazarda kasa toplayıp soba yakmaktı, pankart asmaktı. Ben bu gelenekten geldim. Onun için o bina, bu bina, Sayın Genel Başkanımız nereyi uygun görüyorsa... Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yer bizimdir." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde dün yaşananları ve kendisine gelen tepkileri de değerlendiren Tekin, şunları söyledi:

"Canları sağ olsun, demokratik tepkidir. Hiçbir kızgınlığım yok. Hepsini gözlerinden öperim. Bize petler değil, kurşunlar bile işlemez. Yeter ki doğru durun. Biz doğru noktadayız. Biz hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Ama dostlarımı uyarmak istiyorum. Yazar, çizer, gazeteci... Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin, yazmayın. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çok kolay bir görev değil arkadaşlar. Ne kadar zor bir görevi üstlendiğimizi biliyorum. Ama söz konusu CHP olunca geri kalan hepsi teferruattır."

Tekin, görevden alınan Özgür Çelik ile teması olup olmadığına ilişkin soru üzerine, CHP yöneticilerinin önemli bir kısmıyla temaslarının olduğunu, sadece dün değil süreç boyunca temaslarının devam edeceğini ve parti yöneticileriyle kucaklaşarak düşmanları çatlatacaklarını dile getirdi.

Kendisine yönelik eleştirilere verdiği "Ben onların ağabeyiydim." açıklamasını da değerlendiren Tekin, şöyle konutu:

"Yeni bir polemiğe girmek istemiyorum. Bana ağabey diyen, hatta bir kısım televizyonlar 'İmar çetesinin, ihale çetesinin korkulu rüyası' diyenler, ne oldu da 5 dakikada biz böyle şeytanlaştık? Ömrümüzde, hayatımızda kirlilik yok. Hatalarımız yok mu, insanız, tabii ki hata yapacağız. Ben partinin bütün kademelerinde görev yaptım. Gençlik kolu başkanı, ilçe yöneticiliği, il başkan yardımcılığı. Çok şükür bir çöp kadar partimin kurumsal kimliğine zarar vermedim. Benim ilkem altı ok ve kurucu liderim Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ondan sonraki genel başkanlarım. CHP'nin genel başkanları, Atatürk, İnönü, Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, hepsinin ortak özelliği para ilişkisi sıfır ve dürüstlükleridir. CHP dürüstlerin partisidir."

Tekin, bu törenin ardından nereye gideceği yönündeki soruya "Şu anda resmi binamız Sarıyer'deki bina, Sarıyer'e gideceğiz. Partimizin bugün kuruluş yıldönümü, saat saat, dakika dakika arkadaşlarımızla teşkilatlarımızla illerimizle ilçelerimizle görüşerek sorunları bir an önce bitirelim. Önümüzdeki günlerde pazarlarda olacağız." diye yanıt verdi.