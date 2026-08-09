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Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü
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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 77 yaşındaki baba, oğluyla tartışan 2 kişiyi bulundukları aracın içinde öldürdü. Yaşlı adamın, oğlu tehdit edildiği için olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

  • Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 77 yaşındaki S.Y., oğluyla tartışan U.Y. (34) ve M.Ç.Ş.'yi (30) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
  • Olay, Hürriyet Mahallesi Paşa Sokağı'nda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gerçekleşti; kurbanlar Sandıklı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
  • Polis, M.Y. ile M.Ş. arasında daha önceden tehdit ve hakaret gerekçesiyle husumet olduğunu, S.Y.'nin oğluna yönelik tehdit ve hakaretler üzerine 4 el ateş açtığını tespit etti; baba S.Y. ve oğlu M.Y. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir şahıs, oğluyla tartışan 2 kişiyi bulundukları aracın içerisinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

İlçenin Hürriyet Mahallesi Paşa Sokağı'nda U.Y. (34) ve M.Ç.Ş. (30) ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin babası S.Y. (77) av tüfeğiyle araçta bulunan U.Y. ve M.Ç.Ş'nin üzerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. U.Y. ve M.Ç.Ş. kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler baba S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.

ÇİFTE CİNAYETTE "TEHDİT" İDDİASI

Polis tarafından yürütülen incelemelerde M.Ş. ile M.Y. arasında daha önceden tehdit ve hakaret gerekçesiyle bir husumet yaşandığı tespit edildi. Öğle saatlerinde ise konuyu konuşarak çözmek amacıyla U.Y. ve M.Ş.’nin, M.Y.’nin evine gittikleri ve burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktığı öğrenildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y.’nin 78 yaşındaki babası S.Y., oğluna yönelik tehdit ve hakaretleri görünce av tüfeğini alarak M.Ş. ve U.Y.’nin üzerine 4 el ateş açtığı öne sürüldü.

Kaynak: AA
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