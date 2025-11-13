20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerimizin naaşlarını taşıyan uçak Tiflis'ten kalktı.

ASKERİ KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğunu açıklarken, uçağın karakutusuna da ulaşıldı. Kayıp 1 askerimizin naaşına da ulaşıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK GÜRCİSTAN'DAN KALKTI

Şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşları Türkiye'ye getiriliyor. Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti. Şehitlerin naaşları Türkiye'ye getirilmesinin ardından düzenlenecek olan törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

KARAKUTU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, uçağın karakutusuna ulaşıldı. Karakutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Karakutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi. Karakutu Türkiye'ye getirildi.

İLK RAPOR AÇIKLANDI: TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ ÖNE ÇIKIYOR

Kargo uçağının düşmesiyle ilgili ilk rapor da açıklandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ön inceleme sonuçlarında uçakta patlama veya dış etki izine rastlanmadığı bildirildi. Tiflis merkezli kaynaklara göre, uçağın düşme nedenine ilişkin yapılan ilk tespitler, teknik bir arıza ihtimalini güçlendiriyor. Gürcistan ve Türkiye'den uzman ekiplerin bölgede ortak incelemeleri sürerken, kazaya ilişkin kesin raporun kara kutu verilerinin analizinden sonra açıklanacağı belirtildi.

GÜRCİSTAN: UÇAK HERHANGİ BİR ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMEDİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi. Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.