Haberler

20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor

Güncelleme:
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin naaşını taşıyan uçak Tiflis'ten kalktı. Uçağın yaklaşık 2 saat içerisinde inmesi bekleniyor.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü ve 20 asker şehit oldu.
  • Şehit askerlerin naaşları Tiflis'ten kalkan bir A400M uçağı ile Türkiye'ye getiriliyor.
  • Uçağın karakutusu Türkiye'ye getirildi ve Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın ön raporunda teknik arıza şüphesi öne çıkıyor.

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olan askerlerimizin naaşlarını taşıyan uçak Tiflis'ten kalktı.

ASKERİ KARGO UÇAĞI DÜŞTÜ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. MSB uçakta bulunan 20 askerimizin şehit olduğunu açıklarken, uçağın karakutusuna da ulaşıldı. Kayıp 1 askerimizin naaşına da ulaşıldı.

ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK GÜRCİSTAN'DAN KALKTI

Şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşları Türkiye'ye getiriliyor. Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti. Şehitlerin naaşları Türkiye'ye getirilmesinin ardından düzenlenecek olan törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.

İŞTE ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

  • Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz
  • Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu
  • Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen
  • Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir
  • Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği
  • Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan
  • Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu
  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci
  • Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

KARAKUTU TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Enkazın olduğu bölgede ekiplerin çalışması devam ederken, uçağın karakutusuna ulaşıldı. Karakutu uçak içerisindeki telsiz konuşmaları, uçağın sistemlerinin işlendiği bir kayıt mekanizması. Karakutu incelemesinin, kazanın neden gerçekleştiğine ışık tutması bekleniyor. Enkazda uzmanlar ön rapor için çalışma yaparken, alandan toplanan parçaların Kayseri'deki askeri üsse götürülüp inceleneceği öğrenildi. Karakutu Türkiye'ye getirildi.

İLK RAPOR AÇIKLANDI: TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ ÖNE ÇIKIYOR

Kargo uçağının düşmesiyle ilgili ilk rapor da açıklandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ön inceleme sonuçlarında uçakta patlama veya dış etki izine rastlanmadığı bildirildi. Tiflis merkezli kaynaklara göre, uçağın düşme nedenine ilişkin yapılan ilk tespitler, teknik bir arıza ihtimalini güçlendiriyor. Gürcistan ve Türkiye'den uzman ekiplerin bölgede ortak incelemeleri sürerken, kazaya ilişkin kesin raporun kara kutu verilerinin analizinden sonra açıklanacağı belirtildi.

GÜRCİSTAN: UÇAK HERHANGİ BİR ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMEDİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi. Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

