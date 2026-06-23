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Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
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Sanatçı Soner Arıca'nın 95 yaşındaki annesi Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi yarın toprağa verilecek.

SANATÇI Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde hayatını kaybetti.

Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın, bir süredir ilçede özel hastanede tedavi gören 95 yaşındaki eşi Altun Arıca'nın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Altun Arıca'nın, sanatçı Soner Arıca'nın annesi, aktör Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in anneannesi olduğu belirtildi. Altun Arıca'nın cenazesi, yarın Fatsa'da toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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