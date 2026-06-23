Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da çekilen görüntülerde, bir kadının boynuna tasma taktığı yaşlıca bir adamı sokakta tıpkı bir evcil hayvan gibi gezdirdiği görüldü. Çevredeki insanların şaşkın bakışları altında rahat tavırlarla yürüyen ikilinin videosu sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar olayın dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir sosyal deney veya sanat performansı mı, yoksa sokaklara taşınmış bir fetiş ilişkisi mi olduğu konusunda ikiye bölündü.
- Amsterdam'da bir kadın, tasma taktığı yetişkin bir adamı sokakta gezdirdi.
- İkili, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yürüdü.
- Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve sosyal deney, sanat performansı veya BDSM fetişi olduğu yönünde tartışmalara yol açtı.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da çekilen ve sosyal medyaya düşen bir video, izleyenleri hayrete düşürdü. Görüntülerde, genç bir kadının sokak ortasında tasmalı yetişkin bir adamı tıpkı bir evcil hayvan gibi gezdirdiği anlar anbean kaydedildi.
Olay, Amsterdam'ın en işlek noktalarından birinde, nehir kenarındaki yürüyüş yolunda gerçekleşti. Siyah mini elbisesi ve güneş gözlükleriyle oldukça rahat tavırlar sergileyen bir kadın, elindeki tasmaya bağlı olan ve kendisini takip eden siyah giyimli yaşlıca bir adamla birlikte yürüdü.
KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN YÜRÜDÜLER
Çevredeki insanların şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen ikili, yol boyunca hiçbir şey olmamış gibi yürüyüşlerine devam etti. Tasmalı adamın ise elindeki büyük seyahat çantasıyla kadının arkasından uysalca gelmesi dikkat çekti.
BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI
Görüntülerin internette hızla yayılmasının ardından binlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı bu durumun toplumsal tepkileri ölçmek amacıyla yapılmış bir "sosyal deney" veya modern bir "sanat performansı" olduğunu iddia etti.
Diğer bir kısım kullanıcı ise durumun bir "BDSM fetişi" veya "köle-efendi" ilişkisinin sokaklara taşınmış hali olduğunu savunarak, kamusal alanda bu tarz eylemlerin sergilenmesine tepki gösterdi.