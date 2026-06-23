Haberler

Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı

Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı Haber Videosunu İzle
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yeniden transfer ettiği Vedat Muriqi, La Liga 2025/26 sezonunda penaltısız attığı 18 golle zirveye çıktı. Kosovalı yıldız, Mbappe, Lewandowski, Vinicius Junior ve Lamine Yamal gibi dünya yıldızlarını geride bırakarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

  • Vedat Muriqi, La Liga 2025/26 sezonu penaltısız gol krallığında 18 golle ilk sırada yer aldı.
  • Kylian Mbappe 17 golle ikinci, Ferran Torres 16 golle üçüncü, Lamine Yamal ve Robert Lewandowski 13'er golle dördüncü sırada kaldı.
  • Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Mallorca formasıyla bu başarıyı elde etti.

La Liga 2025/26 sezonu penaltısız gol krallığı sıralamasında Vedat Muriqi listenin ilk sırasında yer aldı. Mallorca formasıyla başarılı bir sezon geçiren tecrübeli forvet, penaltı kullanmadan attığı 18 golle zirvenin sahibi oldu.

MBAPPE VE LEWANDOWSKI'Yİ GERİDE BIRAKTI

Açıklanan listede Vedat Muriqi'nin hemen ardından 17 golle Kylian Mbappe ikinci sırada yer aldı. Barcelona'nın yıldızları Ferran Torres 16 golle üçüncü, Lamine Yamal ise 13 golle dördüncü sıraya yerleşti. Listenin dikkat çeken isimlerinden Robert Lewandowski de 13 golde kalırken, Vedat Muriqi'nin gerisinde yer aldı.

FENERBAHÇE'YE MORALLİ GELİYOR

Sarı-lacivertlilerin yeniden kadrosuna kattığı Kosovalı golcü, transfer öncesinde Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri olan La Liga'da ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu, Mallorca formasıyla yalnızca gol sayısıyla değil, takımına yaptığı skor katkısıyla da öne çıktı.

TARAFTARIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, yıllar sonra yeniden Kadıköy'e döndü. Mbappe, Lewandowski, Vinicius Junior ve Lamine Yamal gibi dünya yıldızlarının önünde yer aldığı istatistik ise sarı-lacivertli taraftarların heyecanını daha da artırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor

Kimse beklemiyordu! Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranın ortasında namaz kıldı! Görüntü kullanıcıları ikiye böldü

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntü
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünyayı tedirgin eden uyarı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Fenerbahçe'de Ederson kararı Dünya Kupası sonrası! Aziz Yıldırım bizzat görüşecek

Ve beklenen oldu! Aziz Yıldırım...
Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti

Oscar ödüllü filme ilham olmuştu! Mehmet Amca hayatını kaybetti

İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor