Hikayesi Oscar ödüllü filme ilham olan Mehmet Ali Enhas hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Halkaçayırı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Enhas, 1988 yılında ailesiyle birlikte Avrupa'ya göç etmeye karar verdi. Eşi Zeynep Enhas ve çocuklarıyla çıktığı yolculukta çeşitli ülkelerden geçerek İsviçre'ye ulaşmaya çalışan aile, insan kaçakçılarının kullandığı güzergahlardan ilerledi.

HİKAYESİ OSCAR ÖDÜLÜ ALDI

Günler süren zorlu yolculuğun son bölümünde Alp Dağları'nı aşmaya çalışan aile büyük bir acıyla karşı karşıya kaldı. Dondurucu soğuğun etkili olduğu dağ geçişinde Enhas'ın taşıdığı 7 yaşındaki oğlu Seyit Enhas yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölümüyle sonuçlanan olay, dönemin en dikkat çeken göç hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Yaşanan trajedi sonrasında aile Türkiye'ye dönerek Seyit Enhas'ı doğduğu topraklarda defnetti. Enhas, ailesinin yaşadıkları daha sonra sinemaya uyarlandı.

İsviçre-Türkiye ortak yapımı "Umuda Yolculuk" filmi, göç yolunda umut ve hayal kırıklıklarını konu alırken, 1991 yılında Oscar'da "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü kazandı. Film, uluslararası alanda büyük yankı uyandırırken Mehmet Ali Enhas'ın yaşadığı hikaye milyonlarca kişiye ulaştı.

MEHMET ALİ ENHAS HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'deki yaşamının ardından yeniden Avrupa'ya giden ve uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Mehmet Ali Enhas, tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Almanya'dan Kahramanmaraş'a getirilen Enhas, Pazarcık ilçesindeki Halkaçayırı Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, 1988 yılında kaybettiği oğlu Seyit Enhas'ın mezarının bulunduğu aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı