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Yaz sıcağına "Mühendis" çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi

Yaz sıcağına 'Mühendis' çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi Haber Videosunu İzle
Yaz sıcağına 'Mühendis' çözümü! Balkonunu devasa bir havuza çevirdi
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Yaz sıcağından bunalan bir mühendislik öğrencisi, evinin balkonunu dev bir brandayla kaplayıp suyla doldurarak mini bir havuza çevirdi. Balkonda serinleyip güneş gözlükleriyle poz veren gencin videosu sosyal medyada hızla viral oldu. Bu yaratıcı çözüm eğlenceli yorumlar alsa da, tonlarca suyun yaratacağı statik yük nedeniyle balkonun çökme riski taşıdığını belirten uzmanlar, bu tarz denemelerin son derece tehlikeli olduğu konusunda hayati uyarılarda bulundu.

  • Bir mühendislik öğrencisi, yaz sıcağında serinlemek için balkonunu branda ve hortumla mini bir havuza dönüştürdü.
  • Sosyal medyada viral olan video, kullanıcılar arasında yaratıcılık takdiri ve güvenlik endişesiyle tartışma yarattı.
  • Uzmanlar, balkondaki suyun ağırlığının taşıma kapasitesini aşarak çökmeye ve ölümcül kazalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yaz sıcaklarının iyice bastırmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar yaratıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayan bir videoda, sıcaklardan bunalan bir mühendislik öğrencisinin pratik ve bir o kadar da tehlikeli zekası gündem oldu. Genç öğrenci, tatile gidemeyince çareyi evinin balkonunu mini bir yüzme havuzuna çevirmekte buldu.

BALKONA "MÜHENDİS" DOKUNUŞU

Görüntülerde, apartmanın üst katlarından birinde oturan gencin, balkonun etrafını su sızdırmaz devasa bir brandayla tamamen kapladığı görülüyor. Balkon demirlerini iskelet olarak kullanan yaratıcı öğrenci, içeriye çektiği hortumla alanı suyla doldurarak kendine özel bir havuz alanı yarattı. Videoda havuzun keyfini çıkaran gencin, kendisini çeken kameraya doğru güneş gözlüklerini takıp el sallayarak verdiği rahat pozlar izleyenleri gülümsetti.

"DAHİ Mİ, DELİ Mİ?"

Kısa sürede viral olan video, sosyal medya kullanıcıları arasında hem takdir topladı hem de büyük bir tartışma başlattı. Birçok kullanıcı gencin bu pratik zekasını "İşte mühendislik farkı", "Yaratıcılıkta sınır tanımıyoruz" diyerek eğlenceli yorumlarla destekledi.

Ancak madalyonun bir de tehlikeli yüzü var. İnşaat mühendisleri ve dikkatli kullanıcılar, tonlarca suyun yaratacağı ağırlığın balkonun taşıma kapasitesini (statik yükünü) aşabileceğini belirterek büyük bir uyarıda bulundu.

UZMANLARDAN UYARI GECİKMEDİ

Havuzdaki her 1 metreküp suyun 1 ton ağırlığa eşit olduğunu hatırlatan uzmanlar, balkonların bu tarz devasa statik yüklere dayanıklı tasarlanmadığını, bu tür denemelerin balkonun çökmesine ve ölümcül kazalara yol açabileceğini önemle vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİrem Aslan:

inşaat mühendisi olmadığı kesin =)

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