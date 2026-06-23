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Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin Haber Videosunu İzle
Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Allah belasını versin
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Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından yaptığı değerlendirmelerde adeta öfke kustu. Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu sert sözlerle eleştiren Kahveci'nin, "Bu Milli Takım'ı sevmeyenin Allah belasını versin" çıkışı çok konuşuldu.

  • Nihat Kahveci, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Vincenzo Montella ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nu eleştirdi.
  • Kahveci, Montella'nın oyuncu tercihleri ve hücum planındaki eksikliklere odaklanması gerektiğini söyledi.
  • Kahveci, 'Bu Milli Takım'ı sevmeyenin Allah belasını versin' ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası turnuvaya veda etmesi futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Kontra Spor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, hem teknik direktör Vincenzo Montella'yı hem de TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef aldı.

"ÖNCE KENDİ HATALARINA BAKSIN"

Montella'nın açıklamalarına tepki gösteren Kahveci, teknik direktörün oyuncuların saçına, sakalına ya da saha dışındaki detaylara değil kendi tercih ve hatalarına odaklanması gerektiğini söyledi.

Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun uzun süre oyunda tutulması ve takımın hücum planındaki eksiklikleri eleştiren Kahveci, teknik heyetin hatalarını kabul etmesi gerektiğini savundu.

"İYİ OYNAYINCA DA ÖVDÜK"

Montella'nın zaman zaman dile getirdiği "Yurt dışında daha çok takdir görüyorum" sözlerine de değinen Kahveci, başarılı olduklarında milli takım ve teknik heyeti her zaman övdüklerini ifade etti. Kahveci, eleştirilerin başarısız sonuçlardan kaynaklandığını belirterek, teknik direktörün eleştirilere açık olması gerektiğini söyledi.

HACIOSMANOĞLU'NA DA TEPKİ GÖSTERDİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamalara da değinen Kahveci, federasyonun gereksiz tartışmaların merkezine girdiğini savundu. Milli takımın yaşadığı başarısızlığın ardından ortamı sakinleştirmek yerine yeni polemiklerin ortaya çıkmasının doğru olmadığını ifade etti.

"BU MİLLİ TAKIMI SEVMEYENİN..."

Yayının en dikkat çeken anı ise Kahveci'nin milli takım sevgisiyle ilgili yaptığı çıkış oldu. Eski milli futbolcu, "İyi oynadığınızda da övdük sizi. Bu Milli Takım'ı sevmeyenin Allah belasını versin" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Kahveci'nin sözleri kısa sürede futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Nihat Kahveci çok boş biri

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