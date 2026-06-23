Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Nijerya’da bir bankanın sistemsel hata sonucu hesabına yanlışlıkla yaklaşık 1 milyon euro (53 milyon TL) yatırdığı adam, parayı iade etmektense hapis yatmayı tercih etti. Sosyal medyada "Yüzyılın fırsatçılığı" olarak nitelendirilen olay, yargının sert kararıyla son buldu.

Olay, Nijerya'da yaşayan Ojo Eghosa Kingsley isimli vatandaşın banka hesabını kontrol etmesiyle başladı. Bankanın yaşadığı teknik bir arıza nedeniyle Kingsley'in hesabına bir anda milyonlarca Naira değerinde bir fon aktarıldı. Durumu fark eden banka yetkilileri derhal Kingsley ile iletişime geçerek paranın iadesini talep etti.

PARAYI AKRABALARINA DAĞITTI

Ancak Kingsley, parayı geri vermek yerine hızlıca hareket ederek meblağın büyük bir kısmını eşinin, dostunun ve akrabalarının hesaplarına transfer etti. Bankanın şikayeti üzerine devreye giren Nijerya Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC), Kingsley hakkında "yasadışı yollardan zenginleşme ve mal edinme" suçlamasıyla dava açtı.

"HAPİS YATARIM PARAYI VERMEM"

Hakim karşısına çıkarılan Kingsley’e mahkeme net bir seçenek sundu: "Parayı son kuruşuna kadar iade et ya da hapis cezasına çarptırıl." Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o kararı veren Kingsley, parayı iade etmeyi reddederek 1 yıl hapis yatmayı tercih etti.

PARANIN BÜYÜK KISMINA EL KONULDU

Sosyal medya kullanıcıları "1 yıl yatar, çıktığında milyoner olarak yaşar" yorumları yapsa da hukuk sistemi buna izin vermedi. Mahkeme kararına göre; EFCC transfer edilen tüm hesapları dondurarak paranın büyük kısmına zaten el koydu. Ayrıca Kingsley, 1 yıllık hapis cezasını tamamlayıp tahliye olduktan sonra da bankanın kalan tüm zararını kuruşu kuruşuna tazmet etmekle yükümlü tutuldu.

Kaynak: Haberler.com