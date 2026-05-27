Haberler

Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Gaziantep ve çevre illerde bayram namazı kılındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı; vatandaşlar camileri doldurup bayramlaştı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camilerde yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde Şahinbey Millet Camisi'ne gelen vatandaşlar İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'den vaaz dinledi.

Görmez'in kıldırdığı namazın ardından vatandaşlar, dua etti, birbiriyle bayramlaştı.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Camide yer bulamayanlar, avluda namaz kıldı.

Vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta bayram namazı için gelenler, Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu.

Ezan öncesi camiyi dolduran cemaat, vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı.

Kilis

Kilis'te İl Müftüsü Alettin Bozkurt Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde, vaaz verdi.

Bayram namazının kılınmasının ardından Kilis Valisi Ömer Kalaylı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Adıyaman

Bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde gelen cemaat camileri doldurdu.

Kentteki Emir Sultan Camisi'ne gelen vatandaşlar Kurban Bayramı namazı kıldı.

Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Malatya

Kentte bayram namazını kılmak isteyenler camilere akın etti.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti

Bahçeli'den CHP'deki mutlak butlan krizi sonrası dikkat çeken çağrı
Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

Bayram namazında ilk saf o ilimizde tutuldu! Camiler dolup taştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den EuroLeague'e resmi başvuru

Beklenen başvuruyu gerçekleştirdi

Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Türkiye'de saç ektiren turistin yaşadığı değişim dikkat çekti

Türkiye'ye geldi, bambaşka birine dönüştü
Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Alarmları kurun: Yarın akşam tarihte bir ilk yaşanacak
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor

Bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm Türkiye adını ezbere biliyor