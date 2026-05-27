Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan krizi sonrasında yeni bir açıklamada bulundu. CHP'ye sağduyu çağrısı yapan Bahçeli "Partide arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen nefret dili terk edilmeli. Yolsuzluk ve ahlaksızlığa bulaşmış kişiler temizlenmeli. Sokak eylemleri olmamalı ve parti birleşip kenetlenmeli. Bize göre kurultay tarihi partinin kuruluşu olan 9 Eylül olabilir" ifadelerini kullandı.
