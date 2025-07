Gazze'den dönen İngiliz doktor: Açlıktan kitlesel ölümler olabilir

İsrail'in aralıksız saldırıları altındaki Gazze'de gönüllü sağlık görevi üstlendikten sonra ülkesi İngiltere'ye dönen plastik cerrah Tom Potokar, bölgedeki açlık krizine derhal müdahale edilmezse ölümlerin dalga dalga yayılacağı uyarısında bulundu.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Islamic Help" ve partner kuruluşu "IDEALs"ın gönüllü sağlık ekibinde yer alarak Gazze'deki hastanelerde görev yapan ve geçen ay ülkesine dönen doktor Potokar, görev süresince tanıklık ettiklerini AA muhabirine anlattı.

Potokar, Gazze'deki insani krizin benzeri görülmemiş bir noktaya ulaştığını belirterek, "Durum kesinlikle felaket boyutta. Korkunç. Gazze'ye birçok kez gittim ama bu son ziyaretim kesinlikle en kötü olanıydı." dedi.

Bölgeden döndükten sonra durumun daha da kötüleştiğini vurgulayan Potokar, açlığın Gazze'de savaş silahı olarak kullanıldığının altını çizdi.

"Oradayken bile pek çok hasta ciddi şekilde yetersiz besleniyordu. Şimdi artık sağlık personeli de aynı durumda." diyen İngiliz cerrah, bunun üzerine bir de aralıksız süren bombardımanın ve korkunç yaralanmaların olduğunu aktardı. Potokar, "Bu, 21 aydır devam ediyor. Şu anda dünyada böyle bir yer yok. Gerçekten dehşet verici." diye konuştu.

"Yardım aramaya çalışanlara uygulanan şiddete de tanıklık ettim"

100'den fazla uluslararası yardım kuruluşunun Gazze'de "kitlesel açlık" yaşandığı yönündeki uyarılarına tamamen katıldığını aktaran Potokar, sahadaki gözlemlerinin bu durumu doğruladığını söyledi.

Potokar, "Kesinlikle onlara katılıyorum. Bu konuda en ufak bir şüphe yok. Bunlar sahada bulunan, saygın kuruluşlar ve söyledikleri her şey doğru." şeklinde konuştu.

Gazze'de çok sayıda yetersiz beslenmiş hasta ve sivil gördüğünü dile getiren Potokar, "Fakat aynı zamanda yardım aramaya çalışanlara uygulanan şiddete de tanıklık ettim. Oysa önceden gayet iyi işleyen bir yardım sistemi vardı. Şimdi ise son derece tehlikeli ve yıkıcı bir yöntemle yardım dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.

"Şu an gördüğümüz açlık krizi sadece buzdağının görünen kısmı"

İngiliz cerrah, bölgede yaşanan insani felaketin boyutlarına dikkati çekerek, açlık krizinin çok daha büyük dalga dalga yayılan ölümlere neden olabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze'deki bombardımanlarında hayatını kaybeden 60 binden fazla insan için zaten çok geç kalındığına işaret eden Potokar, bunun yanında yüz binlerce yaralının olduğunu, sadece ilaç eksikliği, diyaliz imkanlarının olmaması, diyabet ya da hipertansiyon gibi hastalıkların tedavi edilememesi nedeniyle de ölenlerin olduğunu anlattı.

Potokar, şöyle devam etti:

"Şu an gördüğümüz açlık krizi sadece buzdağının görünen kısmı. Çok hızlı bir şekilde gerekli adımlar atılmazsa, bu durum çok daha büyük kitlesel ölümlere dönüşecek. Şimdilik ölenlerin sayısı nispeten az gibi görünebilir ama bunlar tamamen insan elinin sebep olduğu ölümler. Bu bir doğa felaketi değil, bir kasırga ya da kuraklık değil. Tamamen insan davranışlarıyla ortaya çıkmış bir felaket. Eğer derhal müdahale edilmezse, açlıktan ölümler dalga dalga yayılacak çünkü denge bir kez bozulduğunda geri dönüş olmaz."

"Dünya liderlerinin sessizliği, devam eden soykırıma ortaklık anlamına geliyor"

Gazze'deki krize karşı dünya liderlerinin sessizliğini sert sözlerle eleştiren doktor Potokar, uzun süredir yapılan çağrılara rağmen somut hiçbir adım atılmadığına işaret etti.

Potokar, "Açıkçası verilen tepkiden, hatta hiçbir tepki verilmemesinden dolayı dehşete düşmüş durumdayım. Bu sadece ABD ya da Avrupa ile sınırlı değil, tüm dünyada liderler sessiz. Hiç kimse gerçekten ayağa kalkıp harekete geçmiyor. Sözler söylendi ama üzülerek söylüyorum ki sözlerin pek bir etkisi olmadı. Somut hiçbir adım atılmadı, sadece devam eden soykırıma destek verildi." dedi.

"Gazze diye bir yer kalmayabilir"

Doktor Potokar, Gazze'nin geleceğine ilişkin ciddi endişelerini paylaşarak, İsrail hükümetinin yaptığı açıklamalarla artık niyetlerini gizlemediğine dikkati çekti.

Potokar, "Yapılan açıklamalar çok net: 2 milyon insanı, artık tamamen dümdüz edilmiş Refah'a, küçücük bir alana sıkıştırmak istiyorlar. Sonrasında da bir şekilde bu insanları ülke dışına çıkarmayı hedefliyorlar ve o zaman Gazze diye bir yer kalmayacak. Bence bu, birçok insanın taşıdığı ve tamamen haklı olduğu bir endişe." diye konuştu.

Islamic Help, Gazze'deki sağlık krizine doktor desteği sağlıyor

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Islamic Help, partner kuruluşu "IDEALs" ile İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani krize doğrudan müdahale eden aktif kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor.

Islamic Help, Aralık 2023'ten bu yana bölgeye uzman cerrahlar, anestezistler ve doktorlar göndererek yaralı sivillere hayat kurtarıcı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Kuruluş, hastanelerdeki yaralılara doğrudan cerrahi operasyon ve acil tıbbi müdahaleler ulaştırmak için ameliyat ekipmanları, dezenfektanlar, bandajlar ve kritik sağlık malzemelerini temin ediyor.

Islamic Help, öncelikle Gazze'deki mevcut acil durum karşısında hızlı şekilde uzman sağlık ekipleri ve gerekli tıbbi malzemeleri sahaya ulaştırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra bölgedeki sağlık sisteminin ihtiyaçlarını analiz ederek uzun vadeli yardım stratejisi geliştirmeyi amaçlıyor.

Kuruluş, bu misyonu gerçekleştirebilmek için hem farkındalık kampanyaları yürütüyor hem de yardım malzemelerinin ve ekiplerin nakliye maliyetlerini karşılamak üzere bağış çağrılarında bulunuyor.