İsmail Kartal, Aston Villa maçı 11'inde sürprizlere imza atacak

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Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de ilk 11 netleşiyor.

İLK 11'DE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek moral depolayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, İngiliz temsilcisinin yüksek fizik gücünü göz önünde bulundurarak kadroda sürpriz değişikliklere imza atmaya hazırlanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU KULÜBEYE

Deneyimli teknik adamın, Roma mücadelesindeki oyun stratejisine benzer bir tercihte bulunacağı öğrenildi. Orta sahadaki direnci artırmayı hedefleyen Kartal'ın, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çekerek sol kanatta Oğuz Aydın'a şans vermeyi planladığı belirtildi. Bu sezon Archie Brown ile yakaladığı uyumla dikkat çeken ve Lyon deplasmanındaki performansıyla alkış toplayan Oğuz Aydın'ın ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.

ASENSIO HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Sakatlığını yeni atlatarak takıma katılan İspanyol yıldız Marco Asensio için de özel bir karar alındı. Karşılaşmanın yüksek temposu ve fiziksel sertliği göz önüne alınarak Asensio'nun maça kulübede başlaması planlanıyor. İsmail Kartal, hücum hattındaki etkili isimler olan Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu mücadelenin gidişatına göre ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak sahaya sürmeyi hedefliyor.

ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ: KANTE-GUENDOUZI-İSMAİL

Maça 4-3-3 dizilişiyle çıkması beklenen Fenerbahçe'de, orta saha kurgusu N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek'ten oluşacak. Fiziksel mücadelenin ön plana çıkacağı zorlu deplasmanda bu üçlüyle orta saha üstünlüğünü ele almayı amaçlayan teknik heyet, rakibin temposunu kırarak oyun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor.

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