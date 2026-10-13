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Hız treninden düşerek öldü! Son mesajındaki tesadüf ürpertti

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Hız treninden düşerek öldü! Son mesajındaki tesadüf ürpertti
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ABD'nin Atlanta kentindeki bir eğlence parkında bulunan Goliath hız treninden düşerek hayatını kaybeden 42 yaşındaki öğretmen Hassan Jihad Ibn Kariem'in ölümünden iki gün önce yazdığı mesaj dikkat çekti. Kariem'in el emeğiyle hazırladığı bardak altlığı için kullandığı ifadeler, yaşanan trajedinin ardından şaşırtıcı bir kelime tesadüfünü ortaya çıkardı.

  • ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta bölgesindeki bir eğlence parkında 42 yaşındaki öğretmen Hassan Jihad Ibn Kariem, Goliath adlı hız treninden düşerek hayatını kaybetti.
  • Kariem, ölümünden iki gün önce Facebook hesabında kendi hazırladığı bir bardak altlığının fotoğrafını paylaşarak 'Bu bardak altlıklarından daha fazla yapmam gerek, bu iş çok zor' ifadelerini kullandı.
  • İngilizcede 'coaster' kelimesi hem bardak altlığı hem de hız treni anlamına gelen 'roller coaster' ifadesinin bir parçası olarak kullanılıyor.

Hız treninden düşerek yaşamını yitiren 42 yaşındaki öğretmenin ölümünden kısa süre önce yazdığı mesaj, trajik olayın ardından farklı bir anlam kazandı. ABD'de yaşanan kazanın ayrıntıları ise dikkat çekti.

EĞLENCE PARKINDA FECİ ÖLÜM

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta bölgesinde bulunan bir eğlence parkında korkunç bir olay yaşandı. 42 yaşındaki öğretmen Hassan Jihad Ibn Kariem, parkın en dikkat çekici eğlence araçlarından biri olan Goliath adlı hız treninden düşerek hayatını kaybetti. Pazartesi günü meydana gelen olay, Kariem'in yakınlarını yasa boğarken ölümünden yalnızca iki gün önce yazdığı mesaj da yeniden dikkat çekti. Öğretmenin cumartesi günü Facebook hesabında kullandığı ifadeler ile hayatını kaybettiği eğlence aracının İngilizce adı arasında ilginç bir kelime benzerliği bulunuyordu.

ÖLMEDEN İKİ GÜN ÖNCE YAZDIĞI MESAJ DİKKAT ÇEKTİ

Kariem, hayatını kaybetmeden iki gün önce kendi elleriyle hazırladığı bir bardak altlığının fotoğrafını yayımladı. El emeği ürününü gösteren öğretmen, hazırlık sürecinin zorluğundan söz ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu bardak altlıklarından daha fazla yapmam gerek, bu iş çok zor." İlk bakışta sıradan görünen bu cümle, iki gün sonra yaşanan ölümcül kazanın ardından farklı bir anlam kazandı. 

TESADÜFÜN NEDENİ İNGİLİZCE BİR KELİME

Öğretmenin son mesajını dikkat çekici hale getiren ayrıntı, İngilizcede kullanılan "coaster" kelimesi oldu. İngilizcede bu kelime hem bardak altlığı anlamında kullanılıyor hem de hız treni anlamına gelen "roller coaster" ifadesinin bir parçasını oluşturuyor.

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
Haberler.com
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