İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi! Bir saatlik süre verdiler

İsrail ordusu hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin boşaltılması için 1 saat süre verdi.

İsrail hastaların, yaralıların ve 7 binden fazla yerinden edilmiş kişinin ölümle karşı karşıya kaldığı Şifa Hastanesi'ni rahat bırakmıyor. İsrail ordusu son olarak, günlerdir bombaladığı Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde baskın düzenlediği ve sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde insanlık trajedisi yaşanıyor. Hastaneye yönelik kuşatma ve içerideki arama-kazı çalışmaları sürerken, İsrail ordusundan saldırı endişesi yaratacak bir hamle daha geldi.

"HASTANEYİ BOŞALTIN"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları yaptığı açıklamada; İsrail ordusunun hastane idaresinden, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini kaydetti.

İSRAİL'İN ŞİFA HASTANESİ BASKINI

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne 15 Kasım'da baskın düzenlemişti. İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinli'nin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

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