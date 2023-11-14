Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik
Kaynak: AA / Güncel