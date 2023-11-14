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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı...

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Cenazeleri çıkarma çabalarımızın başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladığımızı Kızılhaç'a bildirdik

Kaynak: AA / Güncel

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