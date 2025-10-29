Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu'nun tören birliklerini selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çeber, Cumhuriyet'in önemini anlattı.

Tören, jandarma komando birliğinin gösterisi ve güvenlik birimlerinin geçidiyle sonlandı.

Şanlıurfa

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hasan Şıldak tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Program, tören birliklerinin alandan geçişiyle sona erdi.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Caddesi'nde beraberindeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile tören birliklerini ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.

Protokol üyelerine çocuklar tarafından manşetinde "Cumhuriyet"in ilan edilmesini anlatan gazete dağıtıldı.

Daha sonra halk oyunları gösterisi ve İnönü Üniversitesi Mehter Takımı'nın gösterisi sunuldu.

Vali Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Tören, çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından 2. Ordu Komutanlığı, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda görevli helikopterlerin tören geçişiyle sona erdi.

Adıyaman

Adıyaman Valisi Osman Varol, Atatürk Bulvarı'nda Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.

Daha sonra halk oyunları gösterisi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Vali Varol, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Tören, çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen programlarda Vali Mükerrem Ünlüer, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda devam eden programda Vali Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tören aracıyla katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Vali Ünlüer yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in yüzyıllardır özgürlük aşkıyla yoğrulmuş bir milletin kendi kaderine yön verme iradesinin adı olduğunu belirtti.

Törende, İl Jandarma Komutanlığının komando birliği tüfekleriyle gösteri yaptı ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı program, geçit töreniyle son buldu.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Tahir Şahin, törende Cumhuriyet'in 102 yıl önce bugün kurulduğunu anımsatarak, "29 Ekim, Türk milletinin 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' iradesini devlet yönetimine mühür vurduğu gündür." dedi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçitle son buldu.

Törene 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.