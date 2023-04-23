Devlet erkanı 23 Nisan için Ata'nın huzurunda! İşte Şentop'un Anıtkabir defterine düştüğü not

Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 103. yaşını kutluyor. Devlet erkanı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Anıtkabir'e gitti. Düzenlenen törende Şentop Anıtkabir Özel Defterini de imzalayıp "Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, TBMM kuruluş gününden bugüne aynı ruhla, al bayramlığımızın altında varlığımızın teminatı olmaya devam edecektir." ifadelerini yazdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

1983'TE SON ADI VERİLDİ

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi. 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

DÜNYADA ÇOCUKLARA BAYRAM ARMAĞAN EDEN TEK ÜLKE

1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'E GİTTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meclis'te Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Şentop ve beraberindeki heyet ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz TBMM'nin açılışı vesilesiyle buradayız. Yüce Meclisimizin açılış gününde milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, TBMM 23 Nisan 1920'de kuruluş gününden bugüne aynı ruhla, al bayramlığımızın altında varlığımızın teminatı olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Şentop'un iştirakiyle "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Bilim Şenliği" ve "23 Nisan Çocuk Özel Oturumu" gerçekleştirilecek.