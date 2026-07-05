İzmir'deki şezlong kavgasında 1 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanlığı, İzmir'de şezlong nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı, 3 Temmuz Cuma günü saat 18.00 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda A.A. isimli şahsın, İ.A. isimli şahıs ile şezlong yeri nedeniyle yaşanan tartışma sırasında hakarete maruz kaldığını beyan etmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve yürütülen soruşturma kapsamında İ.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 122'nci maddesinde düzenlenen nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlık, olayla ilgili adli tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı